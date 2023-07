Gabriela Guillén ha concedido una entrevista en Así es la vida tras salir a la luz la noticia de su embarazo con Bertín Osborne. La fisioterapeuta, de 32 años, ha reconocido que entiende las reacciones del presentador, de 68 años, ante la noticia, ya que ninguno de los dos la esperaban.

La revista Lecturas publicó en su portada que el cantante esperaba un bebé con Guillén a punto de cumplir sus 69 años el próximo mes de diciembre. "No ha sido deseado, sino un accidente, pero me haré cargo", explicaba el músico a la periodista Beatriz Cortázar, unas declaraciones que resultaron muy polémicas. Incluso la propia Mercedes Milá cargó contra su amigo en las redes sociales, definiendo su reacción de antigua.

Un día después, Guillén ha dado su opinión acerca de esta situación para el espacio de Mediaset, avanzando cuál es su actual relación con Osborne y de qué manera se enteraron ambos del embarazo.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne tenían una especie de "pacto", habían acordado no hacer pública su relación 👇😱 #AsíEsLaVida https://t.co/uvkNUkuR9V — Así es la vida (@asieslavidatele) July 13, 2023

"Me hice una prueba en la farmacia y no me lo creía. Me quedé en shock. Al día siguiente pedí cita y el ginecólogo me lo confirmó. Me pasaron muchas emociones, algunas no tan buenas. Mis amigas estaban conmigo. Cogí el teléfono para decirle -refiriéndose a Osborne-. Él se quedó en silencio. Se sorprendió tanto como yo", ha contado, admitiendo que no recuerda qué le dijo el presentador: "Fueron tantas emociones... 'Tú tranquilízate'. Y él se vino a Madrid esa semana'.

Ambos se enteraron de la noticia el pasado mes de abril: "Él ha estado pendiente, ha estado conmigo. Él ya tiene la edad que tiene y yo tengo 36 y puedo ser madre perfectamente. Entiendo que su trayectoria ya había finalizado y quería estar tranquilo. Entiendo las reacciones y no le juzgo. Las cosas pasan y tenemos que ser responsables y consecuentes con los actos".

Guillén no ha aclarado si sigue con el conductor de Mi casa es la tuya, pero ha destacado el cariño que se tienen: "El amor ha sido algo muy bonito porque ninguno de los dos teníamos ganas de tener pareja. No hemos puesto una etiqueta porque estábamos a gusto así. Nos estábamos conociendo y en ningún momento le presioné ni me sentí presionada. Él no me tiene que dar un lugar de nada. Él ha estado muy atento presentándome a sus amigos más cercanos y a su familia".

"Entre nosotros habíamos decidido no decir que teníamos una relación. Se ha dado tan natural que ha sido muy bonito. No había necesidad de contarlo. Habíamos quedado en mantener la relación en nuestra intimidad", ha zanjado.