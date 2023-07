La apertura de la piscina de Hortaleza se retrasa: "Los obreros no llegan al 31 de julio"

Carretera de la Estación, 10. Cuarenta grados. Silencio. El año pasado, a estas alturas del verano, en pleno julio, esto sería un ir y venir de toallas, chanclas y flotadores. Hoy, frente a la piscina de Hortaleza, no hay ni un signo acuático. Por no decir que, prácticamente, por aquí no pasa nadie. Un cartel preside la puerta cerrada de las instalaciones al aire libre del Centro Deportivo Municipal del distrito. "Subsanación de patologías del vaso olímpico". Justo debajo, más detalles. Presupuesto de la inversión: 1.931.741,59 euros. Plazo de ejecución: 9 meses. Lo firma el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.

Inicialmente, la reforma estaría terminada para el arranque de la temporada estival. Sin embargo, como explican desde el área que lidera Paloma García Romero a 20minutos, "ha habido algún retraso relacionado imprevistos que han surgido durante el transcurso de las obras y que han tenido que ver con conductos de saneamiento, además de retrasos en el suministro de materiales". "Somos conscientes de las molestias que pueden generar las obras, pero son trabajos que hay que hacer y están encaminados a ofrecer un mejor servicio a sus usuarios", agregan.

Desde la Junta Municipal de Hortaleza, prevén la apertura de la piscina durante la primera semana de agosto. Aunque fuentes del propio polideportivo lo ponen en duda. "Tenía que estar terminada para el 13 de mayo y ya el primer aplazamiento se la llevó a junio. Ahora es el 31 de julio, pero los obreros dicen que ni por casualidad". Además del vaso, también se está arreglando la sala de máquinas y se va a aprovechar para urbanizar toda la zona que rodea el recinto acuático.

De Apostol Santiago a Pinar del Rey o Sanchinarro, la indignación recorre entre los vecinos del noreste madrileño. "Preguntas y cada día te dan una información. Al principio, decían que estaban a punto a de abrir, para callarnos, después que no se sabía... Esto que está ocurriendo aquí no es normal, no hay información", se queja una señora, refugiada del sol en la sombra que produce una marquesina. "Imagínate cuantos padres venían con sus niños porque no tenían posibilidades de irse de vacaciones. Han hecho polvo a este distrito", sentencia justo antes de subirse al bus.

Piscina de CDM de Hortaleza, cerrada temporalmente. Guillermo Azaola

Mientras tanto, para refrescarse muchos bañistas recurre a la otra piscina del distrito, la de Luis Aragonés. No, precisamente, cerca. Son 12 minutos en coche, 28 en transporte público o casi 42 a pie, según Google Maps. "Encima cuando llegas, no sabes cuanto gentío", apunta Concha, de camino a la piscina cubierta del polideportivo de Hortaleza. "No voy por ocio, sino para curarme el brazo". Hace unos días estuvo en la alberca de Luis Aragonés y fue "horrible". "Eran colas inmensas para entrar y luego un charco lleno de gente. Allí no podías hacer nada. De socorrista, había una chiquita joven que decía 'es imposible con dos ojos controlarlo todo'. Me tomé un helado y me fui. Ella misma me lo agradeció".

Veinte minutos después, una pareja de avanzada edad pasa por esta calle, casi desértica en mitad de la enésima ola de calor. "Nosotros ya hace años que no venimos, desde que crecieron los hijos", confiesan sin ponerse de acuerdo sobre su postura acerca de la obra. "Esto deberían haberlo planificado mejor", dice él. "Pero si tienen que cerrar, que cierren. Luego ocurren desgracias y hay quejas", replica ella.

Dos operarios salen de pronto de la piscina, empapados en sudor. "Hasta hace dos días hemos estado con maquinaria pesada. Esto no es hacer un agujero, llenarlo de agua y que la gente se bañe; esto es un 'obrón'", comenta el más charlatán. "Para una piscina de estas características, el proyecto lo dirige un ingeniero y todo", ilustra para pedir después: "Si podéis los medios de comunicación, calmad a la gente".