Marta Pombo, destrozada ante las críticas de quienes la cuestionan como madre: "¿Qué problema tenéis?"

No es la primera vez que Marta Pombo tiene que hacer frente a comentarios desafortunados por Instagram. Y es que la hermana de María Pombo se ha visto obligada a dar explicaciones a sus 730.000 seguidores en la red social por un reciente storie que publicó de su hija Matilda.

La hija de la mediana de las Pombo nació el 21 de octubre de 2022 y desde entonces aparece en la mayoría del contenido que sube la influencer a su Instagram. Criticada por algunos y alabada por otros, Marta ha querido mostrar a sus fans, desde el momento en el que nació Matilda, cómo ha ido evolucionando la pequeña y cómo está siendo su etapa como madre.

Pero esa decisión le ha pasado factura esta semana a la instagramer cuando publicó una storie de la pequeña Matilda aprendiendo a gatear. En la imagen aparecía la pequeña junto a una fisioterapeuta, como contó Marta: "Hoy hemos tenido clase de iniciación al gateo. Aprender movimientos para sentarse sola, etc". La intención de la joven era que la pequeña aprendiese algunas pautas que la dotasen de cierta independencia mediante ayuda profesional.

Marta Pombo respondiendo a las críticas vía 'stories'. @mpombor / Instagram

Pero al parecer esta actividad ha hecho que algunos usuarios de Instagram se mostrasen molestos y atacasen a Marta cuestionando su faceta como madre. La empresaria compartió una de las respuestas que recibió de un usuario anónimo de la red social: "Madre mía, estupidez elevada a la enésima potencia... ¡Como si los bebés no supiesen gatear solos! ¡Dejad de criar hijos inútiles, que así está la sociedad!".

Bajo este panorama de crispación, Marta se vio obligada a dar la cara y contestar a los haters. "He sentido ansiedad", confesó. La mediana de las Pombo publicó varias stories donde aparecía visiblemente afectada, explicándose ante tal oleada de mensajes que había recibido. "Yo sé que los bebés acaban gateando solos y que aprenden solos a todo, pero qué de malo hay en que una amiga mía me enseñe trucos para estimular el momento en el que estoy con Matilda en el suelo, ¿qué de malo tiene?", dijo la influencer por Instagram, aludiendo a que no estaba "enseñando" a su hija a gatear, sino que solo le estaba enseñando "trucos".

Marta Pombo se muestra afectada por 'stories' de Instagram. @mpombor / Instagram

"¿Qué problema tenéis?", añadió indignada Marta. "Sinceramente, lo primero, haré lo que quiera con mi hija y, segundo, no estoy haciendo nada malo, he cogido trucos para poder estar con mi hija en el suelo y que no se frustre", se justificó la influencer entre lágrimas. Y es que, según cuenta ella, su hija se muestra agobiada cuando se encuentra en el suelo y por ello quiso aprender algunos consejos.

Poco después, Marta zanjó el tema y actualizó sus stories: "Ya se me ha pasado. Me he puesto Abba a todo trapo, he cantado y se me ha pasado. Me he llevado un disgusto, pero no voy a dejar que ocupe más lugar en mi vida".