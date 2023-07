Tamara Falcó temió desmayaste durante su boda por culpa del vestido

Tamara Falcó temió desmayarse en su boda. La marquesa de Griñón lo ha contado a ¡Hola!, revista que recogió la ceremonia celebrada el pasado sábado, afirmando que lucir el vestido de novia era un verdadero reto.

Para su enlace con Íñigo Onieva, la aristócrata vistió un diseño con silueta abrigo, bordados y manga larga. Únicamente lo lució en la ceremonia religiosa, porque luego llevó un segundo vestido para la cena.

Falcó lo agradeció, ya que no era nada fácil enfundarse en este tipo de traje, que tenía lana debajo. "No me hubiese extrañado si me hubiera desmayado", cuenta la socialité a ¡Hola!

La empresaria admite en su entrevista que durante la boda había aire acondicionado y que eso la ayudó a encontrarse bien pese al calor de la jornada: "Menos mal que hemos tenido dos máquinas enfocándonos".

El vestido tenía una opción con silueta abrigo, que destacaba por los bordados y la pedrería de cristal de la parte delantera, inspirados en el escudo del marquesado de Griñón.