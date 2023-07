La exclusiva de la boda de Tamara Falcó inunda WhatsApp: ¿es legal compartir la portada de una revista?

La boda de Tamara Falcó e Ínigo Onieva se ha convertido en el mayor evento nupcial del año para la prensa del corazón, teniendo en cuenta que la revista Hola llegó a un acuerdo con el matrimonio para tener la exclusiva del enlace. Pero desafortunadamente, el reportaje ha llegado a más gente de la que ha comprado la revista a través de WhatsApp, donde se ha distribuido un PDF con 50 hojas de forma masiva.

A pesar de que se trata de un delito contra la propiedad intelectual y lleva aparejado penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, la app de mensajería instantánea se llenó de capturas del reportaje publicado en la edición impresa. No obstante, ante dicha situación, la revista expresó su malestar en comunicado:

"Aunque en los quioscos se ha agotado la primera edición y los responsables prometen otra para mañana, el especial de ¡HOLA! ha llegado a más gente de la que ha comprado la revista a través de la red social WhatsApp, propiedad de Meta, donde se ha sido distribuido de forma masiva. Meta ignoraba así el legítimo derecho de la revista ¡HOLA! de hacer suyo el fruto de su trabajo".

Mientras tanto, la Asociación de Medios de Información (AMI, por sus siglas) solicita a Meta un comportamiento responsable para paralizar de manera inmediata la distribución ilegítima de contenidos editoriales.

¿Es legal compartir la portada de una revista por WhatsApp?



Javier Prenafeta, abogado especializado en Derecho Tecnológico y socio en 451.legal, para 20Bits que "no es legal. Otra cosa es que no constituye delito porque no hay ánimo de lucro, pero sin duda es una infracción de derechos de propiedad intelectual perseguible por vía civil".

"De hecho, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO, por sus siglas) lleva una cruzada contra Telegram desde hace años, y va consiguiendo cerrar canales, pero claro se abren otros con muchísima facilidad. Pero en WhatsApp es muy complicado de perseguir, porque no dejan de ser grupos particulares pequeños en general, y normalmente las editoriales no se enteran y no compensa iniciar una reclamación judicial contra un particular en concreto por difundir revistas salvo que sea algo masivo".

La revista Hola advierte que está prohibida la reproducción total o parcial del reportaje. Revista Hola

