Científicos españoles piden al próximo Gobierno un "compromiso por la ciencia"

En los países líderes de la ciencia mundial es habitual que la investigación científica y la innovación estén presentes en las propuestas y el debate político, como una cuestión de Estado. Tan es así que solo excepcionalmente, en las raras ocasiones en que el programa y las posturas de algún candidato concreto han amenazado seriamente los pilares del sistema científico y tecnológico, ha sido cuando las principales revistas, foros y sociedades científicas se han visto obligadas a posicionarse en un bando político concreto. En el resto de las ocasiones no ha sido necesario, dado que la ciencia se considera un interés común transversal; parte de la marca del país y un motor para el crecimiento.

En España no ocurre esto. Y no es cosa de ahora, sino de siempre. La ciencia nunca se menciona en las campañas electorales, salvo si los candidatos se dirigen a una audiencia científica, o para utilizarla como arma arrojadiza contra los partidos que la niegan. Pero incluso en estos casos, esa arma es un bumerán que puede regresar para atizarles en la cara a quienes lo han arrojado: los dos principales partidos políticos han pasado varias veces por el poder. Pero la inversión en ciencia e innovación en España continúa en un pobre 1,43% del PIB, muy por debajo del 2,27% de la media de la Unión Europea.

Este es uno de los datos que destaca en una carta abierta la Fundación Gadea Ciencia, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción, la educación y la comunicación de la ciencia, y que reúne a más de 500 científicos de entre los más reputados de nuestro país. Ante la próxima convocatoria electoral, los científicos de la fundación piden a los partidos políticos un “compromiso por la ciencia”.

"Es como si la ciencia no fuese del interés del ciudadano o, acaso, de los propios partidos políticos"

En su carta, Gadea lamenta “la casi inexistente presencia en los medios de comunicación de espacios de debate y de propuestas para algo tan vital para el progreso y desarrollo de la sociedad como es la Ciencia”, añadiendo que “es como si estos temas no fuesen del interés ciudadano o, acaso, de los propios Partidos Políticos”. Los científicos firmantes reconocen que “en España la apuesta por la investigación, la innovación y el emprendimiento no figuran entre los temas preminentes de nuestro argumentario cultural colectivo y de manera especial en el de los gobernantes sucesivos”.

Crecimiento moderado o bajo

En una situación política tan polarizada y tan bronca como la actual, pedir que la ciencia ocupe un espacio en el debate puede parecer a algunos una cuestión menor, pero Gadea cita un dato como el del Global Innovation Index 2022 que publica la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO), y que clasifica a los países por sus expectativas de crecimiento basadas en la innovación en los próximos decenios; España figura en el puesto 29 de 132 economías, con un crecimiento esperado moderado/bajo. Y a pesar de todo, somos el undécimo país en producción científica. Hacemos el milagro de lograr más con menos, pero a costa de una precariedad laboral y de recursos que, según Gadea y cualquiera a quien se pregunte, causa un “malestar latente y permanente entre los investigadores”.

Los científicos firmantes consideran que estamos ahora “en un momento crucial”, y por ello reclaman al próximo gobierno “una apuesta convencida y firme por un desarrollo sostenible y competitivo de la Ciencia en España que permita avanzar hacia una sociedad próspera, libre, abierta y solidaria”; piden también un aumento de la inversión en ciencia e innovación hasta al menos el 2% del PIB, cambios legislativos para facilitar la financiación y la gestión de la I+D+i, así como potenciar las universidades y su participación en el sistema de innovación, entre otros objetivos.

"Un compromiso firme a través de la presencia en el futuro Gobierno de España de un Ministerio de Universidades, Ciencia e Innovación"

Y en el camino previo a ese próximo gobierno, durante la campaña electoral, los científicos piden “un compromiso firme, claro, inequívoco y sin fisuras, traducido a través de la presencia en el futuro Gobierno de España de un Ministerio de Universidades, Ciencia e Innovación”.

La carta de esta fundación no se posiciona con ningún bando ni partido. Es una de las razones, dejando aparte que la ciencia no da votos, por las que esto jamás será tendencia en Twitter o titular prominente en los medios, a diferencia de algún manifiesto del mundo de la cultura que sí ha tomado partido. Entre los científicos, desde los más renombrados a los más anónimos, caben muchas ideologías, y quienes hemos dedicado alguna parte de nuestra vida a la investigación hemos sido testigos de ello. Pero a todos les une el convencimiento común de algo más que evidente: citando de nuevo a Gadea, “un país que no compite en la producción de conocimiento y el avance tecnológico e industrial está necesariamente llamado a jugar un papel secundario y dependiente en el concierto global”.