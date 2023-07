El TJUE podría decretar este jueves la nulidad de un millón de hipotecas con índice IRPH: "Supondría la devolución de 25.000 millones"

Más de un millón de hogares españoles afrontan el jueves la que parece su última oportunidad para poder recuperar el dinero que sus bancos les habrían cobrado de más al referenciar su hipoteca al índice IRPH.

El Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) podría declarar nulos los préstamos con este índice después de que la Comisión Europea (CE) haya propuesto en un escrito de alegaciones a los magistrados europeos valorar de nuevo si la banca española comercializó este indicador de manera abusiva.

En concreto, el TJUE tendrá que aclarar si las entidades financieras incurrieron en malas prácticas al comercializar las hipotecas referenciadas a dicho índice sin aplicar un diferencial negativo, desoyendo de esta forma lo que indicaba la Circular 5/1994 del Banco de España.

Este documento precisa que para igualar el IRPH con los demás índices del mercado "sería necesario aplicar un diferencial negativo, cuyo valor variaría según las comisiones de la operación y la frecuencia de las cuotas", ya que este indicador, por regla general, es más gravoso para el cliente que otros índices de aplicación generalizada, como el Euribor.

Esta nueva cuestión prejudicial, la cuarta que acumula el polémico indicador hipotecario, ha sido presentada por la magistrada de Palma de Mallorca Margarita Poveda, que entiende que la banca comercializó el IRPH contraviniendo la Directiva 93/2013 de cláusulas abusivas y la 2005/29 de competencia desleal.

El caso concreto que se ha expuesto a las autoridades europeas es el de un matrimonio de la capital balear que contrató en 2007 un préstamo hipotecario de 200.000 euros tomando como base el indicador y al que tendrían que devolver unos 40.000 euros.

Su abogado, Adrián Rebollo, director de ASJ Jurídico, es el letrado que solicitó a la jueza elevar la cuestión prejudicial. "La Comisión Europea apoya nuestra tesis. Estamos esperanzados y creemos que vamos a ganar", asegura en conversación con 20minutos.

Rebollo cree que "tras tres sentencias en distinto sentido" es la hora de que la justicia europea se posicione definitivamente a favor de los consumidores en base a la novedad legal existente: "La norma del Banco de España exigía que se vendiese el IRPH con un diferencial negativo. La banca española ha contravenido claramente dos directivas europeas".

Fallo a favor de ejecución inmediata

En caso de que el TJUE se posicione a favor de esta tesis, el letrado afirma que "los Juzgados de Primera Instancia ya podrían aplicar el fallo" porque "estas resoluciones son de obligado cumplimiento desde que se publican" y, por tanto, no hay que esperar a que el Tribunal Supremo modifique su criterio. En enero de 2022, el Alto Tribunal siguió la doctrina del TJUE y determinó que el IRPH no era un índice abusivo.

Según los cálculos de Rebollo, una sentencia favorable a los clientes "supondría la devolución de 25.000 millones de euros, que es el doble de lo que tienen que devolver los bancos por las cláusulas suelo". Otras fuentes, como Barclays, rebajan esa cantidad a los 3.600 millones; mientras que Goldman Sachs eleva la cifra hasta los 44.000.

El IRPH es el segundo índice más utilizado en los préstamos para la compra de viviendas tras el Euríbor. Henar de Pedro

¿Qué es el IRPH?

El IRPH es un índice oficial reconocido por el Banco de España. Para calcularlo, se hace la media de los intereses a los que los bancos colocan sus hipotecas. Es el segundo índice más utilizado en los préstamos para la compra de viviendas solo por detrás del Euríbor, cuyo cálculo va unido a los préstamos entre bancos.

En 2013, cuando el Euríbor empezó su descenso a valores cercanos al cero, el IRPH se mantuvo estable en el 2%. Esto supuso un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas afectadas entre 200 y 300 euros al mes, según organizaciones que defienden los intereses de los afectados, como Asufin o IRPH Stop Gipuzkoa.

Las diferentes asociaciones creen que hubo falta de información a la hora en su comercialización. "Es un índice engañoso para los usuarios porque, con semejantes fórmulas, es muy difícil comprender sus ventajas e inconvenientes. Fue comercializado fraudulentamente. Se ofrecía como las cláusulas suelo, como si fuese un beneficio para el consumidor. Se decía que iban a estar más protegidos y se ha demostrado falso", ha asegurado Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae). Algunas organizaciones, como Asufin, hablan de más de un millón de personas o familias afectadas, el 20% aproximado de las hipotecas suscritas en nuestro país.

La banca, por su parte, sostiene que el IRPH es un índice oficial elaborado por el Banco de España, es decir: que las entidades no intervienen en su configuración. También subrayan que no había sido cuestionado hasta ahora en sus 25 años de existencia y que dicho conflicto no puede ser comparado con el de las cláusulas suelo, ya que no es una cláusula del contrato, por lo que no puede ser objeto de un control de transparencia ni de abusividad al haber sido fijado conforme a disposiciones legales.