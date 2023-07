El último ataque de Marta Riesco a Antonio David y su familia: "Hablaré a golpe de exclusiva como hacen ellos"

Aunque hace meses que dejaron su relación, Marta Riesco sigue acordándose de su ex, Antonio David Flores. Y lo hace públicamente, con pullas, indirectas y ataques hacia el que un día fue el hombre de su vida y por el que se enfrentó a casi todo el mundo.

Pero ahora intenta pasar página y, aunque reconoce que sigue enamorada de él, está en proceso de curación. "Ya he quitado en casa todo lo que me recuerda a él", indica la reportera ante los micrófonos de Europa Press.

Además, ha mandado un recado al extertuliano y a su familia: "He hablado siempre gratis sin recibir nada, y al final la gente se ha portado conmigo supermal. He decidido que, la próxima vez que hable de este tema, que interesa mucho, hablaré a golpe de exclusiva, como han hecho todos ellos y yo no me he llevado un duro: Rocío Flores, Olga, Antonio David, todos", recuerda.

Como ella misma ha confesado, está inmersa en la creación de su biografía, que está escribiendo de su puño y letra. "Los periodistas sabemos escribir, por lo menos...", asegura Marta, que reconoce que está yendo al psicólogo y al psiquiatra.