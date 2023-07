El padre Ángel comenta la relación entre la familia de Tamara Falcó y la de Íñigo Onieva y explica cómo ardió la casulla de un cura

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido el evento del mes de julio y, tras muchos preparativos, por fin, la pareja se dio el 'sí, quiero' el pasado sábado. Eso sí, por deseo expreso de los novios, solo los familiares pudieron presenciar el momento de la unión y, por tanto, muchos invitados quedaron fuera de la capilla.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha ampliado considerablemente el espacio de su Club Social para poder abordar a fondo todos los detalles del enlace. Así, el matinal ha contactado en directo con el padre Ángel, uno de los sacerdotes encargados de oficiar la ceremonia.

De esta manera, el padre Ángel ha zanjado los rumores acerca de la posible rivalidad entre las dos familias: "Estaban las familias de los dos, estaban muy unidas, se entendían. No fue la típica boda en la que había una familia por un lado y otra por el otro".

El párroco ha destacado cómo fue el momento del 'sí, quiero': "Yo les puse el micrófono muy cerca, me emocionó mucho cuando los dos se dijeron 'sí, quiero, tanto cuando estemos bien como cuando estemos mal'. Es muy fácil quererse cuando todo va bien, pero hay que quererse cuando hay enfermedades, las cosas van mal, falta el dinero o no haya para comida".

"Ellos se besaron cuando se dieron el 'sí, quiero' y el 'sí, te recibo como esposa y como esposo'. Creo que eso es con lo que me he quedado de esta ceremonia. Fue una ceremonia muy familiar", ha recalcado el padre Ángel.

Finalmente, el sacerdote ha comentado cómo se produjo el incidente que hizo arder la casulla de uno de los curas: "Había unas velas en el suelo y uno de los sacerdotes se acercó demasiado a las velas. Si no es por la hermana de Íñigo, que le dijo que no se acercara, que se iba a quemar... pero no pasó nada, se chamuscó un poco. Creo que ni siquiera se dio cuenta él del fuego".