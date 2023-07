Criticas al 'influencer' Luc Loren tras presentar un nuevo 'reality' explotando el "duelo" de los concursantes: "Qué vergüenza"

El nuevo proyecto del influencer Luc Loren ha dejado sin palabras a muchos de sus seguidores, acostumbrados a que el creador de contenido hable a diario sobre el cuidado de la salud mental.

Se trata de Duelos, un reality ya grabado en el que entran ocho concursantes que están pasando por un mal momento en su vida y deben 'luchar' por demostrar quién "merece más" el premio.

En la presentación se ve cómo unos desconocidos explican que han sufrido cáncer, abandono, lesiones en la visión o han visto cómo han muerto su perro o su hijo.

Después, Loren explica que habrá un premio de 100.000 euros. "Solo hay un problema", añade. "Entran sin saber las reglas y un jurado popular ya está decidiendo".

Un grupo de personas, definidas como "psicópatas" por una de las participantes, parece que juzga, comenta y analiza los comportamientos en directo de la convivencia y decide quién merece el dinero.

luc loren hace 180 programas abanderado de la salud mental y ahora decide participar en un programa que consiste en jugar con la salud mental de las personas y juzgar sus principales inseguridades!!! que gran idea https://t.co/FtkbXnLXGO — javs (@javisosasrez) July 9, 2023

El contenido frívolo ha dejado sin palabras a muchos usuarios, que han criticado que se haya aprovechado así del dolor y la estabilidad mental de la gente para hacerlos competir por dinero.

♬ sonido original - Núria Marín @nuriasecret Me encantan los realities, pero para mí esto supera todos los límites. No creo que se pueda poner precio al sufrimiento. Por favor, decidme que no estoy sola en este pensamiento… Os dejo el enlace al tráiler de esta locura por si queréis verlo entero y tener más contexto: @dueloselreality #greenscreenvideo

Incluso la periodista Nuria Marín ha criticado que "le pongan precio al sufrimiento". Señalando, además, que una de las concursantes es Marta Bustos, la joven que se hizo viral por darle su libro a la Reina Leticia.

No obstante, en los comentarios de Luc Loren algunos comentarios parecen indicar que este reality no es del todo "real". "A mí esta crueldad al hablar de la gente que está expuesta como si no tuvieran sentimientos me resulta familiar, claro que verlo así de golpe impacta… Pero vamos, que esta es la normalidad del día a día de las redes sociales", ha comentado Madame de Rosa.

Es posible que Loren haya organizado este vídeo para demostrar, sin tapujos, lo lejos que puede llegar la gente y los usuarios a la hora de juzgar a las personas a través de las pantallas. El anuncio asegura que "próximamente" lo descubriremos.