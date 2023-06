Letizia le pide a la escritora que perdió la vista cuando hacía jabones, Marta Bustos, que le dedique su libro

Cuando perdí mis ojos marrores (editorial Lunwerg) es la historia personal de su autora, Marta Bustos, quien se quedó ciega cuando fabricaba jabones artesanales con sosa caústica y la mezcla le estalló en la cara. Tras trece operaciones, Marta consiguió recuperar parte de la vista por el ojo derecho, a pesar de que los médicos le dijeron en un primer momento que la ceguera era irreversible.

Marta coincidió hace unos días con la reina Letizia en un acto del Banco de Santander, la XV convocatoria de Euros de tu Nómina, comprometidos con los más necesitados. La reina, cuya vocación lectora es conocida, le pidió a Marta que le firmara su libro. "Me gustaría que me lo dedicaras", se limitó a decirle, a lo que la escritora accedió gustosa, no sin tener que recuperarse del shock que sufrió al recibir semejante petición.

La anécdota siguió porque Letizia no quiso que el libro lo recogiera el escolta, lo que es habitual para que ella no tenga que cargar peso cuando está en un evento oficial. "Me lo das a mí", le pidió a Marta. Y además posó con ella para hacerse una foto.

Esta dijo una frase que condensaba toda la intensidad del momento: "Ahora sí que necesito un trago de vino porque le voy a dedicar un libro a la reina, no me lo puedo creer".

La historia de esta influencer reconvertida en escritora es conmovedora. Bustos cuenta que mientras pasaba el tiempo haciendo jabón artesanal en Seattle (EEUU), confinada en plena pandemia, la mezcla le explotó en la cara y perdió por completo la visión. Los médicos le dijeron que la ceguera sería irreversible.

Pero su familia consiguió traerla a España de vuelta y tras muchas intervenciones, hoy puede ver por el ojo derecho, precisamente el que le dijeron que tenía peor.

Ella lejos de desanimarse, escribió una novela basada en su propia trayectoria, que está llena de vitalidad y optimismo y que enseña una poderosa lección: existen muchas formas de vivir. Nunca desconfió de la idea de poder volver a ver, aunque fuera menos. Incluso cree que podría poder ver de nuevo también por el ojo izquierdo.

Las redes sociales se volcaron con su caso, lo que ella interpretó como una forma de ayudar a los demás. "La vida es una pasada y las cosas buenas también tienen su parte mala, no existe una cosa sin la otra. Por muy dura que sea la vida, no hay que centrarse en lo negativo, en quejarnos. Hay un abanico de cosas tan buenas, que es más grande que el de las malas. No intento romantizar que la vida es perfecta o que siempre puedes, porque muchas veces no se puede, pero intento vivir de una manera más positiva".