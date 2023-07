Han pasado ya semanas del final de Sálvame, y más aún del retiro por baja laboral de Jorge Javier Vázquez, su presentador titular, de la televisión. Pero no solo ha sido de la pequeña pantalla, tampoco hay rastro del catalán en las redes sociales y solo se sabe de él que sigue de baja, que acude regularmente al médico y que no pudo ver el final del programa que tantas alegrías le ha dado en sus últimos 14 años de carrera. Y es que, tal y como han publicado algunos medios, y reitera este lunes Pronto, el bache emocional le sobrevino tras saber que se terminaba el espacio del corazón.

"El anuncio del final le afectó, pero como a todos, porque no nos lo esperábamos. Fue un golpe para todos", contó recientemente David Valldeperas, director del programa. "Hace una semana que hablé con él... Yo creo que está haciendo su trayecto. Está bien y puedes hablar con él y te da explicaciones. Lo que pasa es que yo creo que necesita su proceso. Es que han pasado muchas cosas en los últimos meses".

Otras de las estrellas del programa, Belén Esteban, reconoció hace unos días que está viviendo un momento difícil. "No lo voy a ocultar, estoy yendo al psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy un tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal", desvelaba ante Carlota Corredera.

Otros rostros que han reconocido estar también pasándolo mal son Carmen Borrego y Alonso Caparrós. La primera aseguró que tiene miedo a caer en una depresión, ya que a su nuevo estado laboral se une la enfermedad de su madre, María Teresa Campos. Por su parte, el colaborador aseguró que "están siendo días muy duros y tristes".