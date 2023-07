Itziar Castro, a Toñi Salazar tras afirmar que votará al PP: "Bien que vinieron al Orgullo a actuar. Qué contradicción"

En una reciente entrevista, Toñi Salazar, integrante del dúo Azúcar Moreno, aseguraba que, en el caso de votar el próximo 23 de julio, lo hará al Partido Popular. "Yo estoy muy desencantada (con la política). No la entiendo, pero si tengo que votar, votaré al PP. Lo tengo claro. Quiero lo mejor para mi país", aseguraba la artista en ABC.

Unas palabras a las que ha reaccionado Itziar Castro, que ve en ellas una "contradicción". "Bien que vinieron al Pride a actuar y pedir que el colectivo las siga y les compren sus canciones", ha escrito la actriz, gran defensora de los derechos del colectivo LGTBI.

"Luego no les interesan nuestros derechos. Qué contradicción", ha concluido la intérprete, que ha querido dejar claro que no está "en contra de nadie". "Me encantan ellas, su música, canté bailé y compartí en mis redes, pero, al ver el comentario de Toñi, puse este tuit".

"Me sigue pareciendo contradictorio venir al Pride a cantar y decir públicamente que van a votar a un partido que se ha aliado con unos extremistas que ya nos están quitando nuestros derechos, tanto al colectivo LGTBIQA+, como a la cultura", deja claro Castro.