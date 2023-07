Belén Esteban y los rumores de crisis con Miguel Marcos: "No estoy huyendo"

Hace solo unas semanas, Belén Esteban y Miguel Marcos celebraron su cuarto aniversario de boda, un enlace que tuvo lugar tras seis años de relación. Se trata de un momento muy significativo para la excolaboradora de Sálvame. Es la razón por la que preparó una sorpresa a su marido. La de Paracuellos acostumbra a hacer partícipes a sus seguidores de su día a día, por lo que esta ocasión no iba a ser menos.

Por eso llamó mucho la atención la información de este sábado de Fiesta que aseguraba que el matrimonio "podría estar viviendo una de sus peores crisis".

Aunque no se puede hablar de ruptura, sí que aseguraba el espacio de Telecinco que hay problemas en la pareja. Una información que pilló por sorpresa a los propios colaboradores, muchos de ellos amigos de la colaboradora, que se pusieron en contacto con ella.

''Yo he podido hablar con Belén", señaló Leticia Requejo. "Por supuesto me desmiente que esto sea verdad, de hecho, me decía y quería dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero, eso no significa que ella esté huyendo por este tipo de rumores'', detalló.

Además, indicó que todo es totalmente falso, que ''Belén no sabe de donde salen estos rumores'' y que Miguel y ella ''están mejor que nunca''.

Miguel Marcos ha estado en los peores y los mejores momentos de Belén Esteban, sobre todo cuando estuvo lesionada de su pierna tras su aparatosa caída en Sálvame. Además, como ella misma ha expresado en diferentes ocasiones, ha estado ejerciendo como padre de su hija, Andrea. Hechos que siempre agradecerá la de Paracuellos a Miguel Marcos.