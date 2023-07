Así suena 'Padam Padam', el nuevo éxito de Kylie Minogue, cantado por Britney Spears gracias a la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, para revolucionar nuestro mundo y para deleitarnos con maravillas como la que os mostramos a continuación: ¿Te imaginas a Britney cantando el último éxito de Kylie Minogue? Ya es una realidad.

Desde que el pasado mes de mayo Kylie Minogue publicó su canción Padam Padam, el tema no ha dejado de crecer, de ganar adeptos y reproducciones en las plataformas de streamming de todo el mundo.

Como una oda onomatopéyica al latido del corazón que se nos acelera al conocer a alguien nuevo, Padam Padam nos presenta a una Kylie Minogue en su nuevo mejor momento profesional volviéndonos a regalar un himno que está a la altura del ya mítico All The Lovers.

Cantando a las emociones, a la alegría y al empoderamiento, esta nueva canción ha sido muy bien acogida por la comunidad LGTBIQA+ en un momento en el que se debate sobre sus derechos.

Y si existe una gran ídola de masas a quien se le echa mucho de menos en la música, esa es Britney. Casi como si fuese un single esperado como agua de mayo, la inteligencia artificial nos ha regalado un disparate maravilloso que suena genial pese a ser algo irreal y hasta peligroso.

Después de discos de Michael Jackson cantados por personas que no son Michael Jackson, ¿cuánto tardaremos en que la inteligencia artificial le de voz comercialmente a cantantes que ya no cantan? También os digo algo, quizás no sería la primera vez que esto ocurre con Britney...