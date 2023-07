Es posible que el teleoperador con el que estás hablando no sea humano (y no está mal)

El ritmo de trabajo en algunos negocios es tan alto que, en ocasiones, coger una simple llamada puede ser complejo. Una llamada puede no durar lo mismo que otra y los empleados pueden distraerse o perder un tiempo valioso en lugar de centrarse en otras tareas más importantes.

Esas llamadas deben atenderse, ya que pueden atraer a potenciales clientes, relevantes para los beneficios de la empresa. Una máquina es la opción más plausible, pero una voz robótica puede no convencer a la persona que se encuentra al otro lado del teléfono.

Por ello, la compañía Bookline ha desarrollado un sistema de asistente de voz natural. Con esta tecnología, pueden atender todo ese proceso de las llamadas entrantes constantes y no perder ningún cliente potencial.

La empresa define a su asistente de voz como tan "humano" que el 62% de las personas que llaman dice "gracias" durante la conversación.

"Un trabajador más"

La herramienta está basada en inteligencia artificial y ofrece funciones hiperpersonalizadas tanto por teléfono como por WhatsApp. Tanta es la personalización que empresas como Marcos Ochoa, del Grupo 80 grados, ya hace uso de ella e incluso le ha puesto nombre: Polo.

"Polo es nuestro compañero, un trabajador más -afirma Ochoa-. Ha superado nuestras expectativas y la verdad que ha sido un descubrimiento, algo muy positivo para nosotros".

El sistema es eficiente en el manejo de llamadas salientes, especialmente en la tarea de recordar visitas. Hay empresas que no realizan esta llamada porque no cuentan con la cantidad de personal necesario para hacerlo. Sin embargo, se ha demostrado que esta práctica disminuye hasta en un 30% la posibilidad de que las personas no acudan.

No quitará empleo

Con esta inteligencia no se quitarán empleos a las personas, sino que se espera que otorgue beneficios y oportunidades en el ámbito laboral. Bookline ofrece la capacidad de gestionar llamadas de clientes para reservar mesas en restaurantes, concertar citas médicas o reservar habitaciones de hotel, agilizando el proceso de atención al cliente.

Además, al ser capaz de atender en múltiples idiomas, elimina la complejidad de la comunicación y permite un servicio ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mejorar la calidad del servicio y evita la pérdida de clientes.

En lugar de eliminar empleos, esta expansión crea nuevas oportunidades laborales y contribuye al desarrollo de la economía en diversos sectores.

"Creemos que nuestra tecnología puede marcar una gran diferencia en la experiencia del cliente y en la eficiencia de las empresas, y nos esforzamos por seguir innovando y expandiendo nuestra presencia en diversos sectores", afirma Fede Fuldin, cofundador de Bookline.

