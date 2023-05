Kylie Minogue anticipa su nuevo disco 'Tension' con el tema 'Padam Padam'

Kylie Minogue ha desvelado este jueves que el próximo 22 de septiembre lanzará un nuevo álbum titulado Tensión y ha hecho coincidir el anuncio con un primer anticipo musical llamado Padam Padam que ya puede escucharse en plataformas digitales.

Será, ha anticipado su discográfica en nota de prensa, un trabajo "lleno de canciones pop sensuales destinadas para la pista de baile, eufóricas y empoderadas", once nuevos cortes en total, siete de los cuales han sido producidos y coescritos junto a sus colaboradores de cabecera Biff Stannard y Duck Blackwell.

"A diferencia de mis últimos dos álbumes, no había un tema: se trataba de encontrar el corazón, la diversión o la fantasía de ese momento y siempre tratar de usarla a favor de la canción. Quería celebrar la individualidad de cada corte y sumergirme en esa libertad", ha explicado la propia artista en declaraciones recogidas por BMG.

Del álbum ella misma ha afirmado que es como "una mezcla de reflexión personal, rendición al club y subidón melancólico".

Padam Padam, la primera canción que se conoce, ha sido producida por Lostboy (colaborador de artistas como Griff, Anne-Marie o Tiesto) y llega acompañada por un vídeo filmado en Los Ángeles y dirigido por Sophie Muller.

Junto con este tema que abre el disco, se ha hecho público también el resto del repertorio: Hold On To Now, Things We Do For Love, Tension, One More Time, You Still Get Me High, Hands, Green Light, Vegas High, 10 Out Of 10 y Story.

Tension será el decimosexto trabajo de estudio de la carrera de Minogue (Melbourne, 1968), que en 2020 lanzó el previo Disco, que como su nombre indica devolvió a esta diva de la música pop a la pista de baile por la puerta grande pese a haber sido lanzado en un período de restricciones sociales por la pandemia de covid-19.

Con multitud de éxitos como Can't Get You Out Of My Head, se estima que la también actriz ha vendido unos 80 millones de copias desde que comenzó en 1988 con el disco Kylie.