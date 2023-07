Un vuelo obliga a 19 pasajeros a bajar del avión en Lanzarote porque estaba "demasiado pesado para volar"

Un vuelo de la aerolínea EasyJet se vio obligado a pedirle a 19 pasajeros que bajaran del avión debido a que las condiciones meteorológicas y el peso de la aeronave le impedían despegar. Como consecuencia, el vuelo con destino Liverpool sufrió un retraso de más de una hora puesto que el avión tenía que haber despegado del Aeropuerto de Arrecife de Lanzarote el pasado miércoles a las 21.45 horas y finalmente logró salir en torno a las 23.30, según ha informado el medio Liverpool Echo.

En un vídeo, enviado por uno de los pasajeros al citado medio, se escucha cuando el comandante del vuelo expone la situación a las personas. "Gracias por llegar aquí hoy. Como hay tantos de ustedes, el avión está bastante pesado", comenzó diciendo el capitán. Seguidamente, agregó que debido a ese factor, a lo corta de la pista de Lanzarote y a las condiciones meteorológicas desfavorables que había en ese momento, el avión estaba "demasiado pesado para despejar".

"Me he sentado con mi primer oficial superior y tenemos mucha experiencia con esto y hemos hecho esto antes. Con la seguridad como nuestra prioridad número uno, no hay forma, con las condiciones de viento actuales, de que podamos hacer volar este avión", explicó el capitán a los pasajeros.

Por esta razón, tras hablar con el equipo de operaciones, se concluyó que la única forma de poder lograr despegar de forma segura era que unos 20 pasajeros se bajaran del avión. "Si es posible, me gustaría pedir a hasta 20 voluntarios que decidan no volar a Liverpool esta noche. Si alguien quiere ser voluntario, habrá un incentivo. El número actual que EasyJet nos ha indicado es de hasta 500€ por pasajero. ¿Quién está dispuesto a no volar esta noche?", finalizó.

Tras la propuesta, un total de 19 pasajeros decidieron no volar a Liverpool en ese vuelo y el avión finalmente arribó al Aeropuerto de John Lennon después de las tres de la madrugada del pasado jueves. Las personas que bajaron fueron enviadas en un vuelo posterior y la empresa explicó que este tipo de medidas suelen tomarse cuando los aviones sobrepasan el peso permitido para volar.