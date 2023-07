Carmen Borrego: "El homenaje a mi madre, María Teresa Campos, se hará en Madrid y en una televisión"

El homenaje en vida que se anunció hace unos días para elogiar la figura y trayectoria de María Teresa Campos, muy enferma a sus 82 años, lo está coordinando su hija pequeña, Carmen Borrego Campos.

La excolaboradora de Sálvame, que ha sido directora de programas, tiene muy claro el objetivo: “Mi madre tiene que tener un gran reconocimiento en forma de homenaje”, cuenta esta semana en su entrevista con la revista Lecturas. “Ya estoy trabajando en ello. Será en Madrid y en una televisión”, ha avanzado.

La carrera de María Teresa Campos ha sido extensa e intensa. Fue la primera directora de informativos en una radio y primera Defensora de la Audiencia en Sálvame, entre otras muchísimas ocupaciones relacionadas con el periodismo.

Aun así, el programa, que celebró su despedida hace dos semanas, no tuvo ningún espacio dedicado a ella, lo que a su hija no le importa porque se suplirá con este tributo en el que está ahora centrada.

Ya adelantó su hermana Terelu que el deterioro cognitivo de María Teresa es muy importante. Su hermana añade: “La última vez que la vi sonreír fue cuando supo que había sido bisabuela (su hijo José María acaba de ser padre de un niño). Ella ya le conoce, yo no estuve, pero sé que fue bien".

La periodista María Teresa Campos. GETTY IMAGES

Lo que más necesita ahora la presentadora es tranquilidad y estabilidad: "Mi madre tiene que estar tranquila, y cuando estamos todos alrededor… Mi madre necesita una rutina, no ponerse nerviosa y cualquier cosa del exterior le altera.”

Sus hijas no le han contado el fin de Sálvame, precisamente por eso. Tampoco sabe el mal momento personal que atraviesa su hija pequeña, distanciada de su hijo y sin poder ver a su nieto. “El no tener a mi madre, a la que yo llamaba si tenía un problema y asumir lo que le estaba pasando, hizo tambalear mi vida”, cuenta Carmen a la revista.

“Si mi madre supiera por lo que estoy pasando, me diría que no me humillaran, que fuera fuerte”, concluye su hija menor.

Por su parte, su otra hija, Terelu, ha contado en el Deluxe sobre el estado de María Teresa: “Si ella no sufriera y solo sufriéramos nosotras, yo lo firmaba ahora mismo. Mi madre ahora lo que mejor percibe es el amor, el cariño. Yo la beso, la acaricio… siempre estoy con ella de la mano”.