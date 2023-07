La lucha de Niloofar y Elahe, prisioneras en Irán por contar la muerte de Masha Amini tras ser detenida por llevar el velo mal puesto

El 13 de septiembre de 2022, la joven kurda Mahsa Amini fue arrestada por la llamada Policía de la Moralidad iraní por llevar su velo "de manera inapropiada". Durante su detención fue maltratada; a resultas de ello, entró en coma y murió tres días después en un hospital de Teherán. Su muerte desató manifestaciones multitudinarias de repulsa en todo el país.

Dos jóvenes periodistas iraníes, Niloofar Hamedi y Elahe Mohammadi, en el ejercicio de su profesión, quisieron narrar al país qué estaba ocurriendo. Su atrevimiento, el periodismo libre, les ha costado la cárcel. Y por ello, el reciente Congreso Mundial de Medios celebrado la semana pasada en Taipéi (Taiwán) les reconoció con su premio especial, el Golden Pen a la libertad de prensa, un valor "innegociable", según apuntó Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de 20minutos y de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), organizador del evento.

Hamedi fue una de las primeras periodistas en hablar de la violenta muerte de Amini, a la que había visitado en el hospital mientras permanecía en coma. Publicó una foto que se hizo viral: los padres de la joven abrazándola en su lecho. El 22 de septiembre, la periodista fue detenida.

Mohammadi, por su parte, cubrió el funeral de Amini en la ciudad de Daqqiz. Había publicado un texto en el diario Hammihan citando la petición desesperada de ayuda y justicia de los padres de Amini. Mohammadi fue arrestada el 29 de septiembre. Por desgracia, ambas siguen presas en un módulo de seguridad de la prisión Evin de Teherán, acusadas de planear y orquestar las protestas en todo el país con sus artículos, y se les considera culpables de amenazar la seguridad nacional, hecho que podría incluso castigarse con la pena de muerte.

El premio a las profesionales iraníes fue un momento especialmente emotivo en el congreso. Su inasistencia forzosa no evitó que la mexicana Martha Ramos, presidenta del Foro Mundial de Editores, alzara la voz en nombre de los casi mil asistentes, "para que nos oigan en Teherán", y pedir así la liberación de estas dos profesionales: "Dejen ya que la prensa trabaje con libertad en Irán".

Fernando de Yarza condenó abiertamente la situación de ambas profesionales y las agresiones a la libertad en el ejercicio de la profesión en todo el mundo. El presidente de WAN-IFRA, organizador de este foro el pasado año en Zaragoza, explicó sin ambages la gravedad de la situación para la profesión. "A lo largo del año pasado hemos asistido a un uso creciente de ciertas leyes como armas para silenciar la prensa independiente en el mundo entero –dijo–, además del abuso en los sistemas judiciales para ejercer presión y censura, desalentar a quienes plantean enfoques críticos en su labor periodística o silenciar directamente valientes discursos individuales contra el poder establecido. Nos horroriza que haya 360 periodistas encarcelados actualmente en el mundo". El caso de las galardonadas con el Golden Pen resulta especialmente sangrante.

Además de estas dos profesionales, el Congreso no olvidó su ya tradicional reconocimiento a mujeres destacadas en el mundo del periodismo en África, Oriente Medio y Asia. Los premios Women in News de este año fueron para Emang Mutapati, editora de The Voice in Botswana, el periódico líder de su país. Por su parte, Lina Ejeilat (editora ejecutiva del portal 7iber.com en Jordania) triunfó con un medio de formato blog en su origen, que derivó a una plataforma informativa consagrada a la asistencia de la ciudadanía. En tercer lugar, se premió a Glenda Gloria, editora, periodista y cofundadora junto a María Ressa del proyecto informativo Rappler en Filipinas.

La periodista filipina Maria Ressa, en el Congreso Mundial de Medios AFP via Getty Images

Precisamente Ressa, premio Nobel de la Paz 2021, tomó la palabra en este foro para hablar de los ataques a la prensa desde los regímenes autoritarios, desde los más sutiles a los más vergonzantes. También incidió en los peligros de un uso nocivo de las redes sociales y su potencial empleo para constreñir la libertad de prensa. Sí abogó por el empleo de estos recursos tecnológicos para hacer más comunidad y generar contenidos que conecten con los lectores de un modo directo, atendiendo a sus intereses y necesidades.

Ressa ha sido perseguida en su país por el gobierno de Duterte y tiene causas abiertas por presunta evasión fiscal y otros delitos, hecho que ella atribuye a la persecución sufrida por sus investigaciones críticas desde el portal de noticias Rappler, cuya labor ha sido llevada al cine en el documental A thousand cuts. Ha pasado varias veces por la cárcel, viéndose obligada a pagar fianzas hasta en 10 ocasiones para seguir ejerciendo de azote de las injusticias. Acudir al congreso de Taiwán la semana pasada le obligó a pedir un permiso especial de salida. Ressa fue la ganadora del Golden Pen en 2018, año en el que Time Magazine la nombró Persona del Añoy editó el pasado año su último libro, Cómo luchar con un dictador.

El Congreso también se acordó de casos de éxito en el negocio digital y reconoció al portal de noticias estadounidense Stat, centrado en temas médicos y científicos, como mejor web de noticias; y al diario argentino Clarín por llegar al millón de suscriptores en su edición de internet.

Entre las diversas sesiones divulgativas, destacó la presencia del estadounidense Richard Gingras, vicepresidente mundial de Google News; Michael Miller, director ejecutivo de NewsCorp Australia; Stig Ørskov, director de JP/Politiken Media Group en Dinamarca y vicepresidente de WAN-IFRA, además de Pia Rehnquist, directora editorial de Bonnier News Local en Suecia, una plataforma que aúna a 40 medios regionales y locales con un total de medio millón de suscriptores. También intervino el director editorial de The New York Times, Joseph Kahn.

El congreso regresa el año que viene a Europa: será el próximo mes de julio en Copenhague (Dinamarca). Para ulteriores citas se barajan como sedes Delhi(India) y Podgorica (Montenegro), con la libertad de prensa, la sostenibilidad económica de los medios y la incidencia de la inteligencia artificial como áreas de análisis permanente.