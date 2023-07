El primer día del Mad Cool: un "éxito musical" entre quejas por atascos y colas a la entrada

Las expectativas este jueves eran muy altas por el Mad Cool. El festival estrenaba el Iberdrola Music, el nuevo recinto de conciertos de Madrid, un lugar que todos tenían ganas de ver en primicia. Llevaban meses también esperando para escuchar a sus artistas favoritos. Sin embargo, parte de esa ilusión fue desplomándose a medida que se acercaban a la zona. Colas de más de 1 hora en la puerta del recinto, problemas con las pulseras chasless, atascos interminables en la M-45 y vecinos que no podían acceder a sus viviendas. Durante la salida, también hubo descontento. Gente amontonada tratando de abandonar el espacio y largos tiempos de espera para poder coger un taxi o VTC.

A pesar de estas contrariedades, la organización del Mad Cool califica la primera noche del festival como todo "un éxito musical". Defienden que el lado artístico ha triunfado entre los cerca de 65.000 asistentes que acudieron al evento, dejando así eclipsado el resto de problemas que surgieron. Destacan también el "buen funcionamiento del transporte público"- con el servicio de Metro ampliado hasta las 04.00 horas y lanzaderas de la EMT hasta las 03.30 horas. Insisten en que, para evitar que se produzcan de nuevo esos atascos en las carreteras de Colonia Marconi y San Cristóbal, la mejor opción es evitar hacer uso de los vehículos privados y apostar por una movilidad sostenible.

Por parte del Ayuntamiento, la valoración de esta primera jornada también es "positiva", desde el punto de vista de seguridad y emergencias. No obstante, el Consistorio reforzará el dispositivo de la Policía Municipal para el Mad Cool "para que la movilidad pueda mejorar", ya que "no se produjeron grandes aglomeraciones ni en las lanzaderas de la EMT ni en el Metro; la dificultad estuvo en el acceso al propio recinto, pero no en el acceso mediante el transporte público a las inmediaciones del recinto".

Desde el Consistorio, señalan a los organizadores del Mad Cool como los "únicos" responsables de las colas que se formaron en la entrada al recinto. El motivo de estas largas esperas, que en algunos casos llegaron a las 2 horas fueron "problemas con las pulseras".

Por otro lado, frente a las quejas manifestadas por los vecinos del nivel de ruido generado por los distintos conciertos, el Consistorio señala que "las mediciones de ruido y sonido realizadas por la Policía Municipal estuvieron todas dentro de los límites".

Una crónica vecinal anunciada

"Dos salidas cortadas en M45, 45 min para un trayecto de 10, gente bajándose del coche andando por los arcenes y saltándose los quitamiedos", escribía una joven en su cuenta de Twitter. Y es que esta carretera fue una de las que estuvo colapsada al inicio del Mad Cool. Es algo que ratifican los vecinos. Javier, de San Cristóbal, apunta que "se han cumplido los pronósticos".

Y es que los residentes de la zona llevaban semanas emitiendo diversas quejas ante el temor de que esto pudiese ocurrir. "Ha sido un completo caos el acceso al espacio, se ha bloqueado la M-45, San Cristóbal y Marconi", indica. Además, critica que hubo residentes que se encontraron con "problemas" o a los que se les "negó" la entrada a las calles en las que viven. "Hubo vecinos que estuvo esperando 40 minutos para poder llegar al Cerro de los Ángeles- lugar por el que tenían que pasar para acceder a sus viviendas- y les hacían darse la vuelta", comenta.

De hecho, los problemas que se produjeron en las carreteras de los alrededores del festival se tradujeron en retrasos de los conciertos que había organizados con motivo de las fiestas de San Cristóbal. "Las actuaciones tuvieron que atrasarse por culpa de lo colapsada que estaba la carretera", indica Javier.

A estos problemas en las carreteras hubo que añadir los generados a la entrada del propio recinto. "El peor acceso de la historia de los Festivales... 5km de cola por Villaverde... teniendo la pulsera...", escribía una asistente al festival. "Estoy perdiéndome 2 horas de festival", continuaba. Y es que un problema con las pulseras chasless- las que permiten pagar las consumiciones dentro del recinto- provocó colas inmensas, haciendo así que algunas personas no pudiesen disfrutar de los primeros conciertos.