Richard Pena desvela en 'First Dates' la labor doméstica que más preocupa a los españoles cuando empiezan una relación

"¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?". Se preguntó este jueves, como hace cada noche, Richard Pena, el intérprete que pone la voz en off en la introducción de First Dates.

El actor suele destacar datos curiosos antes de presentar a las parejas del día, y en esta ocasión comentó que "según encuestas, hay dos cosas que son las que más preocupan a los españoles cuando empiezan una relación".

"Una es no congeniar en la cama, es obvio. La segunda, que la otra persona ¡no quiera fregar el baño! Es que piensan que, en un futuro, el hecho de no repartirse bien las tareas les preocupa para que la relación no salga adelante. ¡A limpiar todo el mundo!", explicó.

"Esta noche vienen a First Dates solteros que se tienen que quedar tranquilos, los baños del restaurante están como los chorros del oro", señaló Pena antes de presentar a algunos de los comensales que este lunes acudieron al restaurante de Cuatro en busca del amor.