Carolina, decepcionada con su cita en 'First Dates': "Es horrible, pedí un policía y me han traído un carnicero"

"Me considero una persona muy normal, con mis manías, mis defectos, mis virtudes, pero especial, para nada", comentó Carolina en su presentación este miércoles en First Dates.

La alicantina le contó a Carlos Sobera que trabajaba en una televisión de Alvoy como reportera haciendo entrevistas a políticos a pie de calle: "También creé un programa de animales para empatizar con su dolor".

En el amor, lleva 14 años soltera y no le vale el primer hombre que aparece en su vida, a ella le gustan los policías: "Es que me vuelve loca un uniforme", admitió entre risas.

Su cita fue Julio: "Me gustan las mujeres, conquistarlas, salir con ellas... me encanta estar con una mujer. No es que sean mi hobby, pero sí mi delicia", afirmó el valenciano.

Nada más verle, Carolina reconoció que no le gustaba nada su pareja de la noche, algo en lo que coincidieron porque a Julio le pasó lo mismo al ver a la colaboradora de televisión.

Carolina y Julio, en 'First Dates'. MEDIASET

Según se iban conociendo, ella le preguntó su profesión y él le contestó: "Soy CP, carnicero profesional". Algo que hizo que la alicantina se diera cuenta de que no tenían futuro.

"Es horrible, pedí un policía y me han traído un carnicero. Es que no me gusta de él ni la camisa", confesó la comensal. Aun así, la velada continuó mientras charlaban.

Carolina, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero en un momento de la cena, Carolina sacó el móvil, se puso a madar mensajes y a hablar por teléfono, algo que desesperó a Julio, que decidió levantarse.

"La cita y mi pareja, una mierda, menos mal que Carlos Sobera es increíble y el menú estaba bueno. Esto es horrible", le dijo Carolina a su amiga entre risas.

Al final, ambos coincidieron en que habían vivido una experiencia, pero que no se veían un futuro como pareja.