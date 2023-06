Álvaro justifica sus calabazas a Breogán en 'First Dates': "Me da miedo su risa"

Breogán sorprendió a todos en First Dates este miércoles con su estética atrevida: Falda escocesa, la cabeza tatuada y poblada barba: "Soy extremadamente rebelde", afirmó.

"Considero muy necesario para romper estereotipos antiguos y crear nuevos basados en la libertad, en el amor y en respeto", añadió el madrileño.

Le contó a Laura Boado que llevaba 10 años soltero tras divorciarse: "No tengo un prototipo de hombre, pero necesito tener una conexión especial. Eso sí, tiene que ser alto y tenerla grande", admitió.

Su cita fue Álvaro, que también destacó por su vestuario: "Soy el rey de la pista y me encanta una lentejuela bien puesta", aseguró el malagueño antes de conocer a Breogán.

Breogán y Álvaro, en 'First Dates'. MEDIASET

El cantante señaló que su pareja de la noche le gustaba porque era alto, "lo que pasa es que es pelirrojo, como Dios ya le ha castigado suficiente, que mínimo que tener mi apoyo", comentó.

Durante la cena hablaron de sus aficiones, donde la música jugó un papel crucial, porque les encantaba a ambos. Breogán le contó a su cita que tenía una banda de pop de canciones de los 80 y cantaba vestido de drag.

Al final, el madrileño no quiso tener una segunda cita con Álvaro: "No he sentido nada por él, pero me ha caído muy bien". El malagueño, por su parte, coincidió con Breogán, prefirió no volver a quedar porque "me da miedo su risa".