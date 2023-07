Trucos para intentar que nuestro gato duerma de noche y evitar que nos despierte

Para muchos dueños de gatos, dormir plácidamente por la noche puede ser un desafío constante ya que los mininos son expertos en ponerse a dar saltos, a hacer carreras o a pedirnos comida a horas intempestivas, de hecho, que estén más activos por la noche va en su naturaleza. Pero, ¿sabías que existen algunos trucos para conseguir que duerman por la noche y evitar así que nos despierten?

Lo primero que debemos saber es que si nuestro gato tiene hábitos nocturnos es algo normal, ya que es durante la noche y de madrugada cuando suelen estar más activos, debido a que se trata de un animal cazador. Carlos Gutiérrez, veterinario y fundador del canal Mascotas y familias felices, explica que en estos momentos del día es cuando pueden acechar a sus presas (ratoncillos, al anochecer y pájaros, al amanecer).

"Los gatos pueden pasar hasta 18 horas del día durmiendo y muchas de ellas lo hacen de día", detalla. "Esto es porque sus ritmos circadianos no son exactamente como los de las personas, mientras que nosotros dormimos por la noche, ellos son animales crepusculares, es decir, se activan cuando cae el sol y por la mañana temprano".

Debido a estos ciclos, muchas veces su sueño no coincide con el nuestro, lo que puede provocar algo de estrés o problemas a muchos tutores, especialmente cuando los mininos no nos dejan descansar ya sea por los ruidos o porque deciden jugar encima nuestra, o por pedirnos comida.

Cómo hacer que nuestro gato descanse de noche

Para hacer que coincidan un poco más el sueño de nuestros gatos y el nuestro, Gutiérrez ofrece tres consejos a llevar a cabo. "Lo primero que tenemos que hacer es planificar el horario de comida de nuestro gato", asegura.

"Si le damos varias tomas de comida al día, debemos reservar la más grande para la cena (el 40 por ciento de la toma diaria tendría que consumirla en esta última toma del día)", explica el veterinario. "Como tendrá el estómago lleno, no va a estar tan motivado para acechar y se va a relajar durante la noche".

Por otro lado, el experto en felinos aconseja evitar el juego a partir de las nueve o diez de la noche ya que, si a esas horas se muestran más activos y "nosotros contribuimos a que la actividad aumente, el gato estará eufórico y no va a querer dormir, si no jugar más", asegura.

"Si le podemos ofrecer un pico de actividad entre las cinco y las siete de la tarde, estará más cansado por la noche", añade Gutiérrez. "De hecho, podemos jugar hasta una hora si podemos con él y, de no haber nadie en casa a esa hora, siempre podemos optar por juguetes autónomos que se activen cuando pase al lado o incluso los que podemos manejar desde el móvil".

Otra opción para que juegue y tenga más actividad es optar por adoptar otro compañero felino con el que nuestro gato pueda entretenerse y con el que llegue más cansado a la hora de dormir, aunque el experto recuerda hacerlo siempre de forma responsable.

Si rasca la puerta, siempre podemos recurrir al truco del papel de aluminio para que no les guste la textura y dejen de hacerlo

"También podemos ofrecerles juguetes que tengan catnip (hierba gatera), ya que a algunos gatos le relaja, aunque tendremos que comprobar primero si al nuestro le funciona", explica. "A los cachorros, por ejemplo, no les va bien este método".

Por último, Gutiérrez recomienda, en aquellos casos en los que el minino nos molesta directamente por la noche, cerrar la puerta de la habitación para no dejarle que nos disturbe. "Si rasca la puerta, siempre podemos recurrir al truco del papel de aluminio para que no les guste la textura y dejen de hacerlo", añade.

Aunque los primeros días no notaremos ningún cambio, Gutiérrez asegura que "con constancia y repitiendo estas pautas (ya que si no lo hacemos, nuestro gato no lo tomará como rutina), nuestro felino debería dormir más horas por las noches, ya que, poco a poco, se acostumbrará", concluye.