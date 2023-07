Pancho Varona habla sobre su ruptura musical con Sabina: "Creo que la forma de hacerlo no ha sido la más correcta"

El músico Pancho Varona, que regresa con su single Pájaro herido adelanto de una compilación de nuevas canciones, ha asegurado que pese a "haber cerrado página" con su separación profesional con Joaquín Sabina querría "saber algún día qué ha pasado".

"Seguiré mi carrera y mi vida, pero claro que me gustaría que hubiera una explicación un día. Me gustaría que alguien me dijera qué ha pasado para que de repente Joaquín haya tomado esa decisión, porque sigo sin saberlo. Y creo que la forma de hacerlo no ha sido la forma más correcta", ha señalado en una entrevista con Europa Press el músico.

Varona ha explicado que la manera de enterarse de esa ruptura fue a través de "un mail de ocho líneas". "Se podría haber hecho de otra forma: si yo me junto con Joaquín en su casa, me explica y me dice 'mira, no voy a contar contigo para la próxima gira por algo', entonces yo lo entiendo, le doy un abrazo y me voy a mi casa", ha lamentado.

No obstante, ha aclarado que hace año y medio fue el propio Joaquín Sabina el que le comunicó que iba a estar en su gira, algo que finalmente no se ha producido. "No he podido acercarme a él porque no me han dejado", ha señalado el compositor de canciones como No me importa nada.

Varona, quien reconoce que sí hubo roces con el equipo de Sabina en los meses previos, afirma que en este tiempo "no ha habido ninguna novedad en absoluto". "No he vuelto a saber nada ni nadie me ha explicado nada porque es que no hay nada que explicar, quiero decir no hay un motivo, claro, y como no lo hay yo creo que por eso no me lo dan", ha ironizado.

En cualquier caso, ha calificado su actual momento de "buenísimo", con un año por delante de gira por España y nuevo proyecto. "Estoy que no me lo creo y en el mejor momento, claro que me gustaría haber hecho esa gira de Joaquín, pero a cambio estoy haciendo otra gira maravillosa en la que yo soy mi jefe. Soy un tipo con suerte", ha remarcado.

Varona no califica a este proyecto como "discográfico, sino musical". "Como soy cobardón, en vez de meterme a grabar doce canciones juntas, he decidido sacar una canción cada tres meses y ver qué tal funciona. Y dentro de un año o año y medio, por ejemplo, cuando ya la gente haya escuchado cinco o seis canciones, si han sido bien recibidas, entonces a lo mejor con otras cuatro o cinco nuevas hago un disco", ha afirmado.

La "autocensura" de Varona

El músico también ha abordado el actual tema de la censura en el mundo cultural, reconociendo que él mismo se ha "autocensurado" en ocasiones. "A veces me he autocensurado, pero como soy más músico que letrista, no suelo tener esos problemas. Me ha pasado con cosas muy inocentes, pero por si acaso, tal y como están las cosas", ha apuntado.

Varona ha usado como ejemplo la publicación de un libro llamado Pociones, en el que hubo una letra que no se "atrevió" a incluir. "Era un tema sobre el acoso sexual y estaba hecho con toda la inocencia, simplemente decía que 'me gustaría ser un gallito de corral entre gallinas', nada más", ha explicado.

"Era una tontería y tampoco creo que tenga tanta trascendencia, pero soy consciente de que no puedo sacar algo con ese título sobre el acoso sexual. Pensé que era algo que de repente a alguien le podría molestar, así que opté por la autocensura", ha concluido.