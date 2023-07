'Y ahora Sonsoles' ficha a una tertuliana de 'Sálvame' y el primer día Sonsoles Ónega tiene que pararla: "No calla ni en las publicidades"

El final de Sálvame ha dejado a muchos colaboradores y profesionales disponibles en el sector televisivo, algo que está aprovechando Atresmedia, fichando tanto a excolaboradores del programa de Telecinco, como a profesionales en activo de otros formatos de Mediaset.

Uno de los últimos casos ha sido el de la periodista Pilar Vidal, que en la última etapa de Sálvame había tenido mucha presencia y que ahora es la nueva colaboradora de Y ahora Sonsoles, donde reforzará el tramo del programa dedicado al mundo del corazón.

Eso sí, puede que las formas, las maneras y los usos no sean exactamente iguales entre Sálvame y Y ahora Sonsoles, por lo que en su primera aparición la colaboradora y la presentadora tuvieron un intercambio de pareceres sobre el asunto.

Pilar Vidal habló sobre la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero quizá lo hizo demasiado. En un momento dado, Sonsoles Ónega dijo: "Pilar no calla ni en las publicidades, ni en los vídeos... Pilar no calla". Pero Pilar Vidal viene de Sálvame, donde las medias tintas no eran la norma, así que respondió: "Hemos venido a hablar, ¿no?".