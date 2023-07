Carlos Alsina propone un cara a cara a Àngels Barceló por acusarlo de "mentiras y soflamas" contra Sánchez

Carlos Alsina, presentador de Más de uno en Onda Cero, ha ofrecido un cara a cara a Àngels Barceló tras las palabras de esta en Hoy por hoy (Cadena Ser) en las que lo acusó de "atacar" a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, "con soflamas mañaneras", además de mentir contra él.

Según ha contado este jueves en antena el presentador de Onda Cero, que asegura que la propia Barceló se lo ha confirmado, en efecto, las palabras de la comunicadora iba dirigidas hacia él. Por eso, este le ha tendido la mano públicamente para un debate entre ambos en la radio con los oyentes como testigos. "Está invitada a conversar sobre el periodismo, las mentiras, las soflamas y la relación del presidente con los medios de comunicación cuando ella quiera. Ante los oyentes de este programa y del suyo. Lo hacemos esta misma mañana, si se presta. ¡Hagámoslo hoy mismo con amor, inquina y buena compañía!", ha pedido Alsina.

"Acude ahora el presidente del Gobierno y candidato a la reelección a aquellos platós de televisión y a aquellos estudios de radio desde donde se le ha atacado con soflamas mañaneras con cierta inquina y en algunas ocasiones, faltando a la verdad", manifestó la locutora este miércoles.

Según la periodista de la Ser, "el precio que tiene que pagar" Sánchez para hacer frente al "ciertas teorías que conforman eso que llaman el 'sanchismo'" es "el de no someterse a entrevistas al uso, sino a auténticos debates donde, curiosamente, su oponente no es un político, no es su rival electoral, sino que es un periodista".

"No puede ser más importante el entrevistador que el entrevistado, y que la entrevista no se puede convertir en un pulso entre los dos, porque a eso se le llama debate, y con un entrevistado nunca hay que debatir. Una regla que no deberíamos olvidar nunca", reflexiona la locutora de la Ser.

Hay que recordar que, además de por el propio Carlos Alsina, el político ha sido entrevistado en los últimos días por Pablo Motos o Ana Rosa Quintana, careos que habían generado mucha expectación al considerarse especialmente críticos con la gestión del líder socialista al frente del Gobierno del país.

En paralelo, Carlos Alsina contestó este miércoles en Mas de uno al comentario de Sánchez, que admitió que el único fallo que ha cometido es no haber aceptado entrevistas en los medios no afines para rebatir lo que él considera bulos y manipulaciones sobre su gestión.

"No se llama error que, cuando tú vetas al 90% de los programas de radio y de televisión y durante una legislatura entera dices: 'no es no' a cada petición de entrevista que te hacen, no estás cometiendo un error, estás incumpliendo con tu obligación de rendir cuentas ante los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad", señaló el locutor de Onda Cero, que añadió que la obligación del presidente es "no es ir a los medios a rebatir los bulos, tu obligación es ir a los medios a rendir cuentas de lo que haces como gobernante".