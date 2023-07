Así es Isma Juárez, el reportero de 'El Intermedio' que tiene sus propios programas en Twitch

Con Wyoming ya de vacaciones y con la temporada de El Intermedio a punto de acabar (a la espera de que pasen las elecciones generales), uno de sus reporteros sigue a pie de calle entrevistando a los espectadores: Isma Juárez.

El mallorquín fue uno de los tres nuevos fichajes que el espacio de La Sexta incorporó esta temporada junto al imitador Raúl Pérez y el joven activista de 13 años Francisco Vera.

Isma Juárez y Ortega Cano, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Juárez acude a las citas políticas y sociales para poner de manifiesto su particular sentido del humor: "Recuerdo que primer día de trabajo fue increíble. Y continúo pasándomelo muy bien, el equipo es majísimo porque hasta quiero estar con ellos después de grabar, hacer piña porque ya somos una familia", afirma.

Por supuesto, también tiene palabras para el presentador del programa: "Wyoming me ha tratado como si fuera mi padre, me ha llegado a castigar y decirme que si no lo hacía bien, me quitaba la paga. Es un tipo entrañable y, a la vez, con poder".

Periodista deportivo

Licenciado en Periodismo y Publicidad, con un posgrado en Guion, comenzó su andadura profesional como redactor en eventos deportivos para Europa Press en 2012.

En 2015, empezó a trabajar para el programa Polònia y Crackòvia de TV3, pero tan solo un año después, fichó por la Cadena SER como presentador, reportero y guionista.

Sus andanzas en la radio llamaron la atención de Andreu Buenafuente, que decidió incorporarle a su equipo en Late Motiv, el programa que se emitía en Movistar Plus+.

Pluriempleado

En la actualidad compagina varias actividades con su labor en El Intermedio, ya que es colaborador del programa Alguna pregunta més? de TV3.

De ese formato nació su programa de cocina, La Cuccina de Ismaello en Twitch, donde elabora platos en directo. En 2021 comenzó un formato propio llamado El Zulardo, que lo emite en stream a través de la misma plataforma.