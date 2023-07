Ana Rosa Quintana, sobre el nuevo CIS de Tezanos: "Con esas horquillas lo aciertan hasta las niñas de Patricia Pardo"

Los comentarios de Ana Rosa Quintana acerca de los resultados del CIS de Tezanos nunca son buenos y, este miércoles, no iba a ser diferente. Durante el Club Social de su matinal, la presentadora ha pedido un momento de atención para conectar con la redacción y conocer los resultados de la última encuesta del organismo.

"Estamos esperando a que Tezanos nos muestre el CIS. Vamos a ver si es el CIS de lo que pasa o de lo que quiere que pase. Esto siempre es una sorpresa", ha comentado Quintana cuando, inmediatamente después, el equipo le ha informado de que ya tenían disponible la información.

Así, desde la redacción de El programa de Ana Rosa, Álvaro López ha explicado que el sondeo da como ganador de las próximas elecciones al Partido Popular, capitaneado por Alberto Núñez Feijóo. Los azules obtendrían un 31,4% de los votos (entre 122 y 140 escaños); el PSOE se quedaría con un 31,2% (entre 115 y 135 escaños); Sumar, un 16,4% (entre 43 y 50 escaños) y Vox, un 10,6% (entre 21 y 29 escaños).

Unos resultados que no han sentado nada bien a Ana Rosa: "A mí no es que me llame la atención, es que me da la risa. Este señor nos da la risa. No es por el resultado, que yo no sé lo que va a pasar en las elecciones, pero un CIS, ¿cómo te puede dar una horquilla de entre 18 y 20 escaños? Así lo aciertan hasta las niñas de Patricia".

"O sea, el PSOE, entre 115 y 135. Veinte escaños de horquilla. El PP, entre 122 y 140, 18 escaños de horquilla. Luego, con Sumar y con Vox se queda en entre siete u ocho escaños. Yo creo que esto no es serio. Yo no sé lo que va a pasar, pero en ninguna encuesta te dan estas horquillas porque todo puede ocurrir", ha sentenciado la presentadora.