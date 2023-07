Puigdemont, Comín y Ponsatí lamentan la retirada de su inmunidad y avisan a Llarena: "No puede haber euroorden sin suplicatorio"

"Estábamos preparados para este escenario". Así empezó Carles Puigdemont, en catalán, su rueda de prensa tras la decisión del Tribunal General de la UE (TGUE) de retirarle la inmunidad parlamentaria tanto a él como a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Ahora, dice, presentará recurso ante el TJUE porque está "cargado de razones" y estamos hablando, considera, "de derechos fundamentales, de democracia europea y de los derechos de la disidencia política por defender causas incómodas".

"Somos europeos preocupados por las derivas que puedan darse y que limiten derechos fundamentales", prosiguió, antes de añadir que no entienden "la decisión" que ha tomado el TGUE al tiempo que enumeraba situaciones como esta, pero también como el uso de Pegasus para el espionaje de líderes políticos. Sobre su posible regreso a España, Puigdemont expresó que "está en el mismo punto" que antes de la sentencia. "Somos unos perseguidos políticos, y ha quedado claro, después del espionaje, que no traficamos con drogas, sino con referendums y con votaciones", comentó, y se definió como "europeísta" que insiste "en una convicción".

"No vamos a volver por beneficios políticos, algunos se han beneficiado de reformas, nosotros no. Vamos a mantener nuestras convicciones hasta conseguir el resultado final", terminó el expresidente de la Generalitat. Tuvo también unas palabras sobre la "imparcialidad" del Parlamento Europeo y del presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, y quiere "una vuelta a la UE original", que es la que, terminó Puigdemont, "defiende los derechos".

Comin, por su parte, apuntó que el TGUE "no se ha atrevido" a aceptar sus argumentos, y quiere "ganar el partido de vuelta" en el TJUE, que es, dice, "un tribunal de justicia", enfatizó. "Sería la primera vez que se revoca un suplicatorio del Parlamento Europeo", avisó el exconsejero catalán en la misma rueda de prensa. Asimismo, se refirió a la posibilidad de una nueva euroorden por parte del juez Llarena y de un nuevo suplicatorio en la Eurocámara. "No puede haber una nueva euroorden sin un nuevo suplicatorio", resumió Comín, quien cree que el juez del Tribunal Supremo no seguirá esos pasos.

Clara Ponsatí considera, en el escenario actual, "los derechos de la disidencia están menos protegidos" y lamenta que sea "un día difícil". La exconsellera ve aquí un "final de etapa" y pide "una nueva política sin persecución" y eso no llegará, considera, sin que puedan volver "libres" a Cataluña y esta sea "un Estado independiente". En un mensaje más político que jurídico, Ponsatí sostuvo que el camino independentista "tiene que darse en todos los frentes". Y acabó alegando que la justicia española "queda desprestigiada" cada vez que se da una situación como esta.

La comparecencia también tuvo unas palabras del abogado de los tres implicados, Gonzalo Boye. "En democracia discrepar de una sentencia implica presentar recursos, y esta tiene puntos muy débiles", desarrolló, sumándose a la frase pronunciada por Puigdemont de que es una decisión que se podían esperar. "Llevamos seis años en esta lucha y nunca han sido fáciles", continuó el letrado. Boye tiene claro que su equipo "sabe lo que está haciendo" y quiere "demostrarlo en el recurso" ante el TJUE. Además, asume que el escenario ha cambiado, y el suplicatorio ya no sirve después de la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno de coalición.