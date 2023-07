Alma Bollo se deshace de las secuelas de 'Supervivientes' gracias a un tratamiento estético

Después de vivir una de las aventuras más extremas de su vida, no es extraño que los concursantes de Supervivientes hayan sufrido las consecuencias de estar alejados del mundo. No comer, dormir en el suelo, y la tensión constante ha hecho que muchos de ellos vuelvan no solo con un radiante moreno y el pelo más largo, sino también con algunas secuelas que no se ven a primera vista.

Este ha sido el caso de Alma Bollo, quien ha querido poner punto y final a esta etapa de su vida pasando por su centro de estética de confianza. La joven ya lleva varias semanas en España, por lo que ha tenido tiempo para poder descansar y ser más consciente de cómo ha cambiado su piel.

Para recuperar de nuevo su estado natural se ha puesto en las manos de expertos. Así, gracias a un tratamiento estético quiere deshacerse de los granitos, la piel seca y las marcas que le han quedado a causa de las temperaturas de la isla.

La sevillana ha compartido en Instagram el tratamiento de punta de diamante al que se ha sometido. En el vídeo ha explicado que ella ha optado por una versión "un tanto agresiva porque la piel la tenía fatal". Así, ha conseguido rehidratar la piel, eliminando células muertas, unificando el tono y mejorando la elasticidad para eliminar las marcas del acné o cicatrices.

"Estos son algunos de los granitos que tenían que pinchar porque tenía bultitos por dentro", ha explicado al final del tratamiento. Y es que, como así ha avisado a sus seguidores, también tiene pensando ponerse ácido hialurónico y vitaminas: "Tengo la piel superdeshidratada, me lo dijeron ayer en la clínica".