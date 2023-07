Dúo Pimpinela: "Si hubiéramos sido marido y mujer, no habríamos podido estar 40 años cantando juntos"

Joaquín (J), de 68 años, y Lucía (L) Galán, de 62, puede que a primera vista no destaquen en una lista de notables argentinos. Pero el nombre del dúo Pimpinela sí que suena alto y claro junto a otros gauchos universales, como Evita, Carlos Gardel, Maradona y Messi. Los hermanos Galán, a los que algún despistado sigue confundiendo con un matrimonio a la greña, crearon una tendencia con sus canciones de desamor teatralizadas. Persiguiéndose por el escenario y echándose en cara notas y estribillos, como en una pelea digna de Sofía Loren y Marcello Mastronianni, estos dos cantantes llevan 40 años sin encontrar imitadores, porque su estilo es definitivamente único e inasequible al paso de tiempo. Fue el intuitivo periodista José María Íñigo quien los trajo a España, a Estudio Abierto, con su Olvídame y pega la vuelta, casi un himno sobre la dignidad. 40 años después, hay, incluso, un estilo de hablar, el "pimpinelismo", algo así como un estado de enfado transitorio y de reconciliación posterior. Llevan dos años recorriendo el mundo para festejar cuatro décadas de amor-odio musicalizado. Gira que han decidido terminar en España, a partir de agosto, en 12 ciudades, entre ellas, Marbella (29 de agosto), Madrid (15 de septiembre) y Barcelona (2 y 3 de octubre). Se abre el telón una vez más y empieza la gran disputa... musical.

¿Dos años de gira, no son muchos para festejar 40 en la música?(J)En realidad, llevamos 40 años de gira y dos años con la celebración, porque Olvídame y pega la vuelta, nuestra canción punta, nos fue abriendo cada país y fue saliendo en cada momento. El cierre va a ser en España. (L) Y lo llevamos bien porque tampoco ha sido planeada de forma exigente. Hemos distribuido los países, las distancias, llevamos más de 15 en total.

¿Y por qué España para rematarla?(J)Empezamos en Argentina, seguimos en EE UU y recorrimos toda Sudamérica. Y porque de alguna manera, se dio así, nuestros padres españoles han querido que sea así. No estuvimos planeándolo. Nos llamó la atención, por algo será. Nuestras raíces son españolas, era como una deuda. Era un cierre con broche de oro en el sitio en el cual ha nacido nuestra vocación. Nace en Argentina, pero en el seno de una familia donde todos eran cantantes y músicos vocacionales. Siempre la jota, la gaita, el acordeón era lo que se escuchaba en casa y eso es lo que nos ha impregnado. Tenía que ser así y nosotros, felices. Hacía tiempo que no hacíamos la gira completa de verano.

De padrinos no andan mal. ¿Qué relación les une a Santiago Segura y Toñi Moreno? ¿Qué amigos artistas tienen en España?(J) Lo de Santiago (risas)… cuando hacíamos conciertos, en Madrid, en Las Vegas, donde fuera, aparecía siempre él. Y yo le dije: "Hombre, nosotros tenemos que venir porque cantamos, pero tú qué necesidad?" Y él nos dijo: "Es que soy fan vuestro, os sigo en casa con mi mujer y no sé cuantos conciertos he oído". Y vino a un montón de conciertos más. Toñi tiene mucha amistad con Lucía.(L) Coincidió que mi hija Rocío fue bautizada en el Rocío, y en mi último viaje al Camino me acompañó Toñi con su hija. Cada vez que estamos aquí, vamos a comer todos. Y Richi Castellanos nos dijo: los padrinos tienen que ser muy cercanos, tenéis que ser bautizados por ellos. En España siempre hemos tenido mucha cercanía con la familia Flores también, con Lolita sobre todo. De toda la vida, de veranear juntos en Marbella, con nuestra madre. Y de coincidir en giras en Nueva York con Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Lola Flores. Luego tenemos conocidos, por ejemplo, a mí me tocó en el Teatro Real cantar con la Niña Pastori, y allí surgió una admiración mutua. Vanesa Martín, Pastora Soler, son colegas también.



Después de tanto tiempo cantando, ¿piensan ya en la retirada final?(J)No, no. Esto es un cumpleaños, una celebración. No pensamos morir en un escenario, hay que morir donde a uno le toque, quizás sea un escenario, tu casa. Pero hay que vivir haciendo lo que has tenido la fortuna de poder hacer, que es lo que nos gusta. Y mientras que eso que nos gusta nos siga gustando y siga habiendo gente del otro lado, joven, que se han sumado a las historias del principio y a las nuevas: traición, pareja del mismo género… Tenemos una enorme cantidad de público, en las familias hay miembros de todas las edades. No habría ningún motivo para dejar de cantar, mientras nosotros nos sintamos con fuerza y mantengamos la exigencia para cantar, viajar, movernos, mantener toda la infraestructura que necesitamos de bailarines, gente… lo seguiremos haciendo.

He buscado algún dato en Internet y ¿se pueden creer que todavía hay medios que piensan que están casados?(L) Después de 40 años, el que más o menos nos conoce esto es como no saber que Raphael es español o que Lola Flores ha muerto. Wikipedia no es tan certero a veces (risas).

Pimpinela, en sus primeros tiempos como cantantes. Archivo

Si hubieran sido marido y mujer ¿habrían aguantado cantando juntos 40 años?(L) De ninguna manera. Estamos convencidos de que no habríamos podido estar cantando juntos 40 años.

Ustedes son la encarnación del amor y del desamor. Sus vidas ¿reflejan esto también?( L) No, no. Yo me casé una vez y lo mejor que pude haber hecho fue tener un padre maravilloso para mi hija, que es lo más importante. Cuando uno se separa hay situaciones de distanciamiento, pero hemos logrado una relación de familia. Somos familia, sigue pasando las fiestas con su pareja, hacemos viajes. En ese sentido, elegí un excelente padre y compañero. Y después he estado con otras parejas importantes que por motivos diversos no continuaron, pero me he sentido muy afortunada en el amor.

Joaquín, usted lleva toda la vida con Viviana Berco. ¿Cómo se consigue tanta estabilidad cuando hay viajes y una agenda tan intensa de por medio?(Risas) Se consigue desahogándose con la hermana. El amor da mucho para vivirlo y verlo representando en una canción. Viviana es hija del actor Alberto Berco, marido de Mayra Gómez Kemp. Son artistas, Viviana es artista plástica. El hecho de tener una profesión en común ayuda mucho y ella se acopló mucho a la familia Galán. Hemos viajado mucho durante años y tener a alguien que entienda esto es importante, así que con sus idas y sus vueltas hemos podido mantener una gran relación.

El cartel de la gira. CEDIDA

Sus hijos, Francisco y Rocío, primos entre sí, son coach en temas de ayuda personal. ¿Recurren a ellos a menudo o en momentos de crisis?(L) Mi hija estudió Sicología y Francisco tiene una plataforma de terapia on line. Participan cuando hay temas familiares. Se conversa todo en familia, pero después, en nuestra relación de hermanos, si surge algún conflicto entre Joaquín y yo tratamos de mantenerlos al margen y no enredarlos en nuestras historias. Aunque es inevitable a veces, porque es lo que es una familia, los momentos buenos y los difíciles. Se atraviesan y se comparten entre todos.

¿Recuerdan momentos entre ustedes de gran enfado? (L) Nosotros no heredamos nada, así que no podemos enfadarnos por dinero (risas). Son discusiones que se producen por cansancio. Somos muy distintos y pensamos diferente en muchas cosas. A veces aceptamos la diferencia y a veces no, pero no se puede imponer el pensamiento del uno a otro. (J) Pero bueno… se conversa, se sigue como se puede y así se vive la vida en cualquier relación de pareja: hermanos, padres. Hay roces y creo que uno tiene que tratar de entender al otro, respetarlo y avanzar.

Ambos llevan 40 años cantando... y sin enfadarse. JORGE PARÍS

¿Cómo definiría Lucía a Joaquín si no estuviera aquí delante con nosotros?Perfeccionista, luchador e incansable, obsesivo por buscar la perfección, con lo bueno y lo malo que eso tiene. A veces uno se pierde muchas cosas por esa perfección.

¿Y Joaquín a Lucía?Familiera (así se dice en Argentina), adolescente de espíritu y buena madre.

¿Alguna vez han sentido la tentación de cantar por separado? Pasa en las mejores familias.(L)No, nunca. En algún concierto, puede. Pero no teniendo carreras separadas. Yo sola no cantaría, me dedicaría a ser actriz o algo así.

Sus letras hablan de amor, infidelidad, divorcio, homosexualidad... ¿no se sienten pioneros en dar la vuelta a algunos conceptos caducos del diccionario?(J)Quizás algunos pensaban que nuestras letras tenían que ser muy conservadoras por el tema de la familia, de los hermanos. A diferencia de eso, siempre hemos hecho canciones con mensaje. No sé si hay otros artistas que tengan canción sobre dos hombres que se aman, donde yo actúo como uno de ellos. La posibilidad de llevar el teatro a la música nos ha dado muchas herramientas: hacer videoclips como si fueran películas, series… No hemos tenido ni temor ni prejuicios, creemos que forma parte de la vida cotidiana y nos encanta encontrar las palabras justas para poder cantarlo bien, porque si no lo haces así puedes ofender. (L) No son canciones que juzguen, solo relatan la historia y las circunstancias y hablan simplemente. Sin juicio de valores.

Yo creo que también han creado un lenguaje propio, donde el término Pimpinela se usa cuando uno se enfada.(J)Hemos leído mucho en las redes sociales que los políticos, aquí en España se dicen "no me hagas un Pimpinela". Es como estar en un mitin y hacerse los enfadados, pero por debajo, negociar. Nos reíamos mucho, en nuestro caso es normal porque somos hermanos. Ellos no sé por qué lo hacen. (L) O decir que una cosa es un "pimpinelismo", cosas así que nos divierten. Es un síntoma de que la marca está saludable.



¿Qué anécdotas recuerdan en tantos años de hoteles y giras?(L)Al principio, cuando no sabían que éramos hermanos, nos preparaban la suite presidencial y teníamos que explicar que necesitábamos dos habitaciones. No pensaban que igual no estábamos casados, sino que nos llevábamos muy mal como matrimonio.



En España les quedan aún conciertos en 12 ciudadnes. JORGE PARÍS

¿Cuánta gente ha roto o se ha reconciliado con sus letras y mensajes?(L) Tenemos muchos mensajes de fans, que antes eran cartas. Pero sí, se han reconciliado con nuestras canciones, o las ponen para una celebración, un aniversario, una boda. Le escribimos a nuestro padre cuando falleció que El amor no se puede olvidar. Eso se traslada a situaciones en que el ser querido se ha ido; por ejemplo, una señora de Perú con cáncer se dio todas las sesiones de quimioterapia las hacía con nuestras canciones. (J) O la de una chica que estaba embarazada y no sabía qué hacer porque era madre soltera. Nosotros hicimos el tema Canción para una madre soltera, decidió tenerla y llamarla Lucía.

¿Creen que han hecho escuela con otros intérpretes?No sé si hemos influenciado a algún artista. Al tener una característica tan especial, como es cantar canciones dialogadas y teatralizadas, por ahí es más difícil. Camilo (Sesto) y Ángela Carrasco se confesaban en el escenario. Jennifer Lopez terminó grabando Olvídame y pega la vuelta.

Gestionan en Buenos Aires un proyecto solidario ya muy consolidado, Háblenme de él, el Hogar Pimpinela.

(L)El Hogar Pimpinela es una casa que está en Buenos Aires desde hace 26 años, para niños con situación de riesgo, muy pequeños. Los juzgados les quitan la potestad a las familias. Pasan a vivir allí hasta que se soluciona su situación legal. Les damos comida, colegio, son como 20 hijos. Salen de vacaciones, pasean, van al médico… también peleamos con los jueces, porque a veces el sistema es un poco lento. Ya han pasado más de mil niños en adopción que vuelven, que crecen. Es una responsabilidad muy grande que tomamos personalmente. Me sigo preparando a diario para esto porque las leyes van cambiando. Cuando uno exige algo, armamos un equipo técnico de mucha confianza, pero el trato con los niños es nuestro, hasta meditación y mindfulness hacemos con ellos.

¿Que música escucha Pimpinela cuando no canta?(L) Para mí hay cuatro referentes vocales: Gal Costa, los Carpenter, Barbra Streisand y Mocedades. Me gustan mucho Alejandro Sanz, el principio de Rosalía, Serrat y C Tangana. (J) A mí me encantan los Beetles y los grupos de época. Los Bee Gees, Michael Jackson, Bruno Mars...

El dúo no piensa en la retirada. JORGE PARÍS

Las fechas de la gira para oír y disfrutar con el dúo Pimpinela son: sábado, 26 de agosto: Recinto Ferial El Carmen, Isla Cristina, Huelva;

martes, 29 de agosto: Starlite Marbella, Marbella;

sábado, 9 de septiembre: Centro Cultural Miguel Delibes, Valladolid;

domingo, 10 de septiembre: Caseta de los Jardinillos, Albacete;

viernes, 15 de septiembre: WiZink Center (Palacio de Deportes), Madrid;

viernes, 22 de septiembre: Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran Canaria;

domingo, 24 de septiembre: Pabellón Insular Santiago Martín, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife;

viernes, 29 de septiembre: Palacio de la Ópera, La Coruña;

lunes 2 de octubre y martes 3 de octubre: Teatre Coliseum, Barcelona;

viernes, 6 de octubre: Palacio de Congresos, Valencia;

y sábado, 7 de octubre: Auditorio Víctor Villegas, Murcia.