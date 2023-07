Las tarifas más baratas de Internet para móvil y segundas residencias con las que poder teletrabajar en verano

La mayoría de los españoles ya cuenta los días para irse de vacaciones (si no lo han hecho ya) y disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, hasta que llegue ese momento, algunos optan por darse una escapada a otro lugar aunque tengan que trabajar.

El teletrabajo permite que los empleados puedan cumplir su jornada laboral desde cualquier sitio, ante lo que algunos aprovechan para adelantar o ampliar sus vacaciones de verano. Ahora bien, para ello hay un factor imprescindible: disponer de Internet.

Aunque la mayoría de hoteles y apartamentos cuentan con una red Wifi, en ocasiones esta no es estable o segura. Asimismo, no todas las segundas residencias cuentan con conexión a la red. En estos casos, una opción que facilita el teletrabajo fuera de casa es el tethering.

Este concepto se refiere al proceso por el que un dispositivo móvil con conexión a Internet asume un papel similar al de un módem o router inalámbrico y actúa como pasarela para ofrecer acceso a la red a otros dispositivos, como un ordenador o una tablet.

De este modo, puedes conectar cualquier dispositivo y disponer de Internet durante el tiempo que haga falta y de forma gratuita sin tener que preocuparte por nada más que tener los datos suficientes para poder realizar tu trabajo.

Para ello solo hay que tener contratado un bono de datos con megas suficientes para navegar por la web y realizar las demás funciones de tu empleo. De todas formas, siempre es recomendable revisar las condiciones de la compañía para asegurarse de que no limitan la conexión.

Para ayudar a los consumidores en la búsqueda de tarifas baratas con bastantes gigas de cara al teletrabajo en verano, 20minutos ha recopilado las mejores opciones que existen según los datos ofrecidos por el comparador kelisto.

Desde 7 euros al mes

La opción más barata la ofrece Simyo, sustentado por la cobertura de Orange. Este operador móvil ofrece 20 GB por 7 euros al mes, que incluye una promoción de verano en la que al contratar cualquiera de sus tarifas el cliente se lleva un bono de 30 GB extra gratis a disfrutar durante un mes.

No requiere permanencia, la conexión a Internet es 4G y los datos que no consumas podrás usarlos durante los tres meses siguientes, pero esta tarifa no dispone de llamadas sin coste, por lo que solo es recomendable si no realizas muchas llamadas por teléfono. Si no, también tienen otra opción de 20 GB + 120 minutos por 8,50 euros al mes.

Siguiendo con tarifas por menos de 10 euros encontramos a MásMovil, HitsMobile y Excom con 20 GB por 9,90 euros al mes y a Gelpiu y Lowi por 9,95 euros mensuales.

La primera, con cobertura Yoigo/Orange, ofrece 20 GB de datos con conexión 5G y llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales. Ahora bien, no están incluidos los SMS, que tienen un coste de 9,68 céntimos por cada uno que se mande. No tiene compromiso de permanencia y si quieres conservar tu número al cambiar de compañía, este proceso y el envío de la tarjeta SIM es gratuito.

HitsMobile, por su parte, ofrece 20 GB con conexión 4G más llamadas ilimitadas (6.000 minutos). La cobertura está bajo sustentada por Vodafone y esta compañía tampoco exige permanencia, por lo que podrás cambiarte cuando quieras.

La tarifa de Excom, que es solo para portabilidades, cuenta con 20 GB y llamadas ilimitadas más 1.000 minutos internacionales, apoyándose en las redes de Orange, Movistar y MásMóvil. Esta alternativa no requiere permanencia y puede pagarse a través de contrato o pospago. Por los SMS se cobra un precio de 0,0968 euros para números nacionales y de 0,3205 para los internacionales.

En cuanto a Gelpiu, la entidad ofrece llamadas ilimitadas y 20 GB al mes, a los que se puede añadir otros 20 GB extras por un euro al mes. La conexión a internet es de 5G sustentada por Movistar y, al igual que los anteriores, tampoco tiene permanencia.

Por último, Lowi también ofrece 20 GB de datos más llamadas ilimitadas bajo la cobertura de Vodafone y conexión 4G. Tampoco exige permanencia y los megas que no se utilicen al mes se van acumulando. Además, si llevas tu número móvil a Lowi, podrás disfrutar de un bono de 60 GB gratis para disfrutar del 1 de junio al 15 de septiembre.

Internet para segundas residencias

Si la idea de pasar Internet de tu móvil a otro dispositivo no te convence y vas a teletrabajar en tu segunda residencia, tienes la opción de contratar un paquete específico para este caso.

Movistar, Orange, Yoigo y Vodafone son las operadoras que cuentan con ofertas para segundas residencias. Se pueden contratar en el caso de que ya tengas una línea principal de fibra con la misma compañía y los precios van de los 20 a los 30 euros al mes.

Orange: la opción para segunda residencia incluye 300 Mb de ADSL/fibra simétrica y llamadas ilimitadas. Tiene un precio de 19,95 euros los doce primeros meses y después 24,95 euros.

Yoigo: la tarifa Súper Dúo para segunda residencia ofrece también 300 Mb de fibra simétrica y llamadas ilimitadas en teléfonos fijo por un coste de 22 euros al mes.

Movistar: para clientes de miMovistar, su apuesta incluye 300 Mb de fibra simétrica y no incluye llamadas ilimitadas para fijo. Tiene un precio de 22,99 euros al mes.

Vodafone: la compañía pone a disposición de sus clientes varias opciones, Vodafone Fibra Segundas Residencias e Internet Segundas Residencias Flexible. La primera incluye 300 Mb con router Wifi 5 Premium y teléfono fijo con llamadas ilimitadas por 20 euros al mes. La segunda cuesta 3 euros al mes durante 24 meses y ofrece un router 4G con SIM ilimitada recargable para 2, 7 o 31 días.