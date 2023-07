Sánchez, contra las acusaciones por su cambio con Marruecos: "No tienen nada contra mí; no soy perfecto, pero soy limpio"

A 19 días para la celebración de las elecciones del próximo 23 de julio, Pedro Sánchez sigue intentando "pinchar" la "argumentación sibilina" que, a su juicio, se ha construido tras el "sanchismo". Esta vez, respecto a su cambio de posición con Marruecos y el Sáhara Occidental, que se materializó hace un año y medio, y algunas informaciones que lo relacionaron con el robo de material sensible de su móvil a través de Pegasus. "No tienen nada contra mí. No soy perfecto, pero soy limpio", ha declarado en una entrevista en Telecinco.

Tras 40 años en los que España mantuvo una posición intermedia, el presidente envió una carta al rey Mohamed VI en el que reconocía que su propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental era "la base más creíble". Eso le supuso una crisis de Gobierno con sus socios de Unidas Podemos y muchas críticas de la oposición, que han seguido hasta hoy. De hecho, se llegó a plantear que la información obtenida de su móvil en el escándalo de Pegasus hubiera podido ser empleada para presionar al Ejecutivo para apoyar el plan de autonomía, algo que Sánchez ha negado tajantemente.

"Yo he tenido que escuchar y leer informaciones sobre que el cambio de posición tiene que ver con que mi mujer tiene una red de narcotráfico en Marruecos", ha respondido el presidente, que ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de "deslizar" que "no se sabe exactamente qué hay en el móvil de Sánchez". Para el candidato a la reelección por el PSOE, "no es aceptable" que "se utilice a ver qué tiene en su móvil o qué pasa con su mujer".

El presidente del Gobierno ha apuntado que con el cambio de posición España se sitúa con "sus aliados" -como Francia o Estados Unidos- y ha defendido los resultados en cuanto a la bajada de inmigración irregular registrada. Asimismo, ha apuntado que Marruecos no es un país "de origen" y que también la sufre. "Marruecos también sufre esa inmigración irregular que viene del Sahel, en Malí, de zonas muy inestables... Para hablar de la migración con Marruecos se necesita ponerse en sus zapatos, entenderlo", ha remachado.

Asimismo, Sánchez ha querido cerrar el círculo y acordarse de Mariano Rajoy, expresidente, y Luis Bárcenas, tesorero del PP condenado a prisión. Dos nombres con los que llegó a la Moncloa por la moción de censura que sacó adelante en 2018. "El problema", ha dicho, "es que venimos de un presidente del Gobierno que tuvo problemas de verdad con sus mensajes y sus móviles, con sms a un corrupto como Bárcenas. Hoy no tienen nada contra mí, no soy perfecto, pero soy limpio", ha insistido, en referencia a los mensajes de apoyo que Rajoy envió al que fuera su tesorero en el partido.

"No he leído" la propuesta de Díaz

Durante la entrevista el presidente también ha rehusado valorar la propuesta de su vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, de dar 20.000 euros a los jóvenes. El presidente ha asegurado "no haber leído" la propuesta y, en su lugar, ha defendido las políticas del Gobierno para los jóvenes, tanto "en educación", con la política de becas de 2.520 millones de euros; en empleo, "con la reducción de la tasa de paro"; o en vivienda, con la aprobación del aval del ICO para la primera casa de jóvenes de entre 18 y 35 años.