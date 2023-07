La "aterradora" propuesta de matrimonio que vivió Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence regresa a los cines tras dar a luz a su primer hijo, Cy, junto a su marido Cooke Maroney. La actriz interpreta a Maddie en la recién estrenada Sin malos rollos, una comedia romántica en la que comparte escena con Andrew Barth Feldman.

La protagonista de Los juegos del hambre vive su matrimonio con Maroney desde hace cuatro años. El marido de la actriz es dueño de una galería de arte en Nueva York y es un gran admirador del pintor Cy Twombly, de ahí el nombre del hijo que tienen en común. La boda se celebró en octubre de 2019 en el palacio de Belcourt of Newport en la isla privada Rhode Island y figuraron celebridades como Adele, Cameron Díaz o Emma Stone.

Lawrence, a pesar de haberse mostrado siempre poco receptiva a contar detalles sobre su vida privada, ha contado, en el programa de YouTube presentado por Amelia Dimoldenberg Chicken Shop Date, lo "aterradora" que fue su propuesta de matrimonio. La actriz confesó que el momento "fue aterrador, pero muy, muy emocionante" y que apenas pudo responder . "Lo imaginé un millón de veces y luego terminé diciendo: '¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?' Y luego dije: 'Gracias, gracias, gracias'", comentaba la protagonista de El lado bueno de las cosas.

La presentadora comparó la reacción de Lawrence con la de "una ganadora de campeonato". "Estáis todos invitados a la boda", bromeaba Dimoldenberg en su cuenta de Twitter.

You’re all invited to the wedding 💍 pic.twitter.com/kGuWQMq0ff — Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz) June 30, 2023

Jennifer Lawrence confesó en 2022, al diario The New York Times, la ansiedad que sufrió por el compromiso debido al cambio de nombre que iba a experimentar "Tuve una crisis feminista por cambiar mi nombre porque es mi identidad, es lo primero que se me da. Nací con el nombre de Jennifer Lawrence, pero me lo quitaron cuando tenía 21 años y nunca lo recuperé". La actriz se refería al hecho de que todo el mundo comenzó a llamarla Katniss Everdeen por su trabajo en la saga de Los juegos del hambre. Sin embargo, asegura que ahora se siente "muy feliz" por "no haber enloquecido, cancelar la boda y huir".