Polémica por la cancelación en Palma de Mallorca de una obra de teatro sobre trastornos alimentarios

La intérprete Ann Perelló ha denunciado públicamente este lunes que el Ayuntamiento de Palma, liderado por el Partido Popular, ha suspendido tres funciones de la obra teatral 'NUA (Radiografia d'un trastorn)'. La obra es una coproducción del Teatre Principal de Palma que trata sobre los trastornos de conducta alimentaria (TCA).

En un mensaje de Twitter, Perelló ha informado que el pasado viernes le comunicaron que no se realizarían esas tres funciones de 'NUA' porque "no es la línea de espectáculos que programarán con los nuevos cambios de Gobierno". En este sentido, la actriz ha asegurado que "los TCA, el dolor que va asociado a estos trastornos y en general la salud mental no entienden de partidos ni de política".

Estic bastant amb es cabells drets: Divendres mos van comunicar que tres funcions de #NUAradiografia a Mallorca no se farien perquè “no és la línia d’espectacles que programaran” amb es nous canvis de govern. 👇🏻🧵 — Ann Perelló (@AnnM_Perello) July 3, 2023

Perelló, originaria de la capital balear, ha añadido que se siente muy triste por la decisión del Consistorio: "Me da bastante pena que esto ocurra en mi casa. Sending love a todas aquellas compañeras que vivan algo similar".

Desde el Ayuntamiento de Palma se han desmarcado de la polémica diciendo que simplemente no había firmado un contrato formal y han negado que las cancelaciones se deban a motivos ideológicos. "La decisión de liberar la fecha obedece exclusivamente a una cuestión presupuestaria y organizativa", han sentenciado.

Según han añadido, el nuevo equipo de Música y Artes Escénicas se ha encontrado con una situación en la que todo el presupuesto de este año está comprometido y la cantidad disponible no es suficiente para poder atender todas las reservas que no se han formalizado. "Es una gran obra y así queda patente, ya que ha obtenido diferentes reconocimientos y galardones", ha dicho el director general del área, Rafel Brunet.

La oposición critica la censura

MÉS per Palma ha considerado una "falta de profesionalidad" la cancelación del espectáculo, aunque el contrato no estuviera formalizado del todo. El partido ha criticado la "poca fiabilidad y la falta de respeto" del área de Cultura hacia el sector y hacia la ciudadanía.

La formación ha criticado la "censura" de la obra, que estaba programa para este otoño en los teatros municipales. El edil de la formación Miquel Àngel Contreras ha calificado de "inaceptable" una anulación que "pretende generar conciencia sobre un tema de relevancia y preocupación social".

Según Contreras, lo habitual es que la programación cultural se deje confeccionada y con las fechas acordadas con los grupos o compañías con una antelación de al menos seis meses, a medida que se van haciendo las contrataciones, porque es la única manera de asegurarla.

Denunciam la censura de “Nua”, programada per a la propera tardor als Teatres Municipals.



Una vegada més, el Govern de Retrocés posa la seva moral davant els interessos del públic i demostra poca fiabilitat i falta de respecte cap al sector cultural.https://t.co/ikkAK1YkpS pic.twitter.com/agaWhLpx3B — MÉS per Palma (@MESperPalma) July 3, 2023

Contreras ha insistido en que con el nuevo equipo de gobierno, "no solo se censuran espectáculos que tratan temáticas sociales de interés, sino que desde la improvisación y sin unos criterios claros ya están empezando a cargarse líneas de programación consolidadas y con muy buena aceptación por parte del público y del sector".

También ha hecho hincapié en que el nuevo equipo de gobierno "pone su moral y sus prejuicios" por delante de los intereses del público.

"La ciudadanía de Palma se merece una programación diversa, de calidad y orientada a diferentes sensibilidades y en el caso de 'NUA' se trata de un tema de calado como los trastornos alimenticios en jóvenes y adolescentes", ha concluido.