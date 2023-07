AVE denuncia que las obras del Corredor Mediterráneo "no cumplirán los plazos"

Las obras del Corredor Mediterráneo, el eje ferroviario que debe unir Algeciras (Cádiz) con la frontera francesa a lo largo de la costa para transportar personas y mercancías en ancho internacional, avanzan, pero no al ritmo deseado por los empresarios ni al prometido por el Gobierno. Esta es la principal conclusión del chequeo semestral correspondiente a julio de 2023 realizado por la plataforma #QuieroCorredor, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). "Todo está en marcha, pero sin avances sustanciales", lamenta el presidente de la entidad, Vicente Boluda. "Las obras van, pero no al ritmo que quisiéramos o que esperábamos", ha expuesto.

Según el análisis del movimiento empresarial, aunque los tramos en servicio han pasado del 19% al 34% desde 2016, cuando se formó la plataforma, y el 75% restante está en obras, todavía quedan seis hitos pendientes que debían haberse alcanzado en 2022 y que "lo siguen estando". Se trata de la finalización de las obras del túnel de Castellbisbal (Barcelona); la culminación del tercer carril en la vía restante entre Castellón y Valencia; la puesta en funcionamiento de la vía única en ancho ibérico en el tramo Moixent-La Encina; los proyectos de los tramos restantes de la línea Murcia-Cartagena; la definición de la alternativa a la línea Almería-Granada, y la solución de la electrificación en el tramo Ronda-Bobadilla. Este chequeo pormenorizado "saca a la luz una realidad inapelable: las obras no avanzan al ritmo anunciado y prometido por el Gobierno", insisten desde la plataforma.

Con estos compromisos en mente, los técnicos ferroviarios que colaboran con #QuieroCorredor, Francisco García Calvo y Xavier Lluch, "tienen claro que, al ritmo al que van las obras, dichos plazos no se van a cumplir", aseguraron desde el movimiento. Para que pudieran hacerlo, deberían estar en marcha, la conexión Murcia-Cartagena y la línea Bobadilla-Algeciras. Además, el tramo Almería-Granada no tiene todavía proyecto, y la falta de túnel pasante en Valencia puede ser un obstáculo para el Corredor si las obras no se aceleran, advierten.

En cuanto a los hitos cumplidos, la organización destaca que se ha adjudicado el cambio de ancho de vía entre Castellón y Vandellós, y en Murcia se han empezado las obras en el tramo Totana-Totana, ya están en marcha las del tramo Lorca-Pulpí y se ha licitado el soterramiento del túnel de Lorca.

De cara a lo que queda de 2023, quedan pendientes la colocación del tercer carril de Castellón a Valencia y la puesta en funcionamiento de la vía única de Moixent a La Encina. Para 2024 quedan el proyecto del tramo Almería-Granada y segunda fase del soterramiento de Murcia y para 2025 la finalización de las obras del túnel de Castellbisbal.

En su balance de progresos, el movimiento aprecia un "adelanto notable" desde que se inició #QuieroCorredor en 2016: "Se ha conseguido que el 100% de la infraestructura esté al menos en estudio y que los tramos en obras pasen de ser el 45% en 2016 al 75% en 2023", exponen. Por otro lado, los tramos en proyecto han pasado del 54% al 85%. Todo esto supone, además, que se ha conseguido poner en servicio el 34% de la infraestructura frente al 19% que había antes de lanzar la campaña.

Boluda explica que, "desde que se puso en marcha el movimiento #QuieroCorredor, se ha conseguido que los empresarios y la sociedad civil de toda España se impliquen y participen de la reivindicación mediante la asistencia a la multitud de actos que se han organizado; y que el Corredor Mediterráneo esté en el epicentro del debate político y, por ello, que los responsables públicos asuman compromisos" para su ejecución, tanto en plazos como en dotación presupuestaria. "El movimiento no va a parar hasta que no esté acabado el Corredor Mediterráneo", asegura Boluda.

Objetivo: salida a Europa

La infraestructura que reclama el movimiento empresarial es un Corredor Mediterráneo que una el litoral oriental español desde Algeciras hasta la frontera francesa añadiendo así al modelo ferroviario radial el circular. El modelo es de doble plataforma (para mercancías y pasajeros) y con vía de ancho internacional que permita la conexión con la red transeuropea y ahorre costes de transbordo de mercancías.

Acto en Madrid

El segundo chequeo semestral de 2023 tendrá lugar el 16 de noviembre en Madrid, en el Palacio Municipal de Ifema, y coincidirá además con un acto empresarial como los que tuvieron lugar en 2019 en Elche, 2020 en Valencia, 2021 en Madrid y 2022 en Barcelona. Según fuentes de la entidad, en esa cita se espera congregar a empresarios y representantes de la sociedad civil española para presionar en favor de la infraestructura ferroviaria. Todas estas acciones, apuntan, tienen como objetivo analizar los avances que se realizan en las obras y verificar que el desarrollo de las mismas se lleve a cabo cumpliendo los plazos comprometidos por el Ministerio de Fomento hasta lograr la ejecución total del proyecto.