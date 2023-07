'El turronero', sobre su fiesta de cumpleaños: "Los que han estado allí son los que yo quería que estuviesen, no pagué a nadie"

José Luis López comenzó vendiendo turrones en diferentes ferias y, ahora es uno de los empresarios del sector inmobiliario y de seguros de mayor éxito de nuestro país y, además, preside la Fundación López Mariscal, dedicada a obras benéficas.

Así, el pasado fin de semana, el empresario, conocido como 'El Turronero', celebró uno de los cumpleaños más espectaculares de Sevilla, donde contó con 3.000 invitados de sectores como el cine, la música, la política, el deporte y la comunicación.

Este lunes, tras la resaca de la celebración, Espejo Público ha hablado con 'El turronero': "A lo largo de la vida han entrado en la mía muchas personas de muchos sectores y eso se ha conseguido por la constancia, el esfuerzo, la humildad y por no olvidarte nunca de los que te han querido y te han hecho crecer. Se ha hecho con mucho cariño y mucho amor. Con dinero es imposible que salga, se puede parecer, pero nunca igualar".

Procedente de una familia humilde, el empresario quiso evocar aquellos tiempos en los que vendía turrón, lo que fue la temática de la fiesta: "He ido llenando el corazón de amigos", ha señalado el protagonista que, además, ha sido alabado por no contar con, aparentemente, ningún enemigo.

Asimismo, José Luis ha reconocido que la fiesta contó con invitados inesperados: "Fueron famosos que yo no conocía, invitados por otras personas. Al final ya son amigos míos también. Cuando empecé a hacer las invitaciones de mi cumpleaños dije que iba a tener en cuenta a todas las personas que habían tenido algo que ver en mi vida desde que nací hasta, posiblemente, dos horas antes de mi cumpleaños. Mi secretaria estaba como loca y me decía que no saliera en los dos últimos días".

Finalmente, el empresario ha destacado que ha pasado 15 meses preparando la memorable fiesta. Además, acerca del bulo sobre la posible participación de Jennifer Lopez, José Luis ha apuntado: "Ni yo lo he dicho ni se me ha ocurrido. Los que han estado allí son los que yo quería que estuviesen. Yo no he contratado a nadie, todos los que han querido han estado. ¿Para qué quiero traer a gente internacional si tengo de amigos a los mejores nacionales? ¿Para qué queremos a Jennifer? Jennifer se puede pagar con dinero, pero a mis amigos solo se les puede pagar con cariño".