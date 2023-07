Así están siendo los primeros 'castings' de 'OT 2023': cientos de personas hacen cola en Barcelona para conseguir pasar de fase

Este lunes han arrancado los castings de OT 2023, la nueva y esperada edición del talent musical más famoso de la televisión que, este año, se emitirá en Amazon Prime Video.

Zaragoza (6 de julio), Santiago de Compostela (10 de julio), Bilbao (12 de julio), Valencia (17 de julio), Las Palmas de Gran Canaria (6 de septiembre), Málaga (11 de septiembre), Sevilla (14 de septiembre) y Madrid (19 de septiembre) son las fechas que seguirán a esta primera fase, que ha comenzado este lunes 3 de julio en Barcelona.

Cientos de personas están haciendo cola este lunes por la mañana para presentarse al casting en la ciudad condal y así conseguir un pase para ser concursante de la próxima edición de Operación Triunfo, producida por Gestmusic.

Esto empieza YA 🔥 Hoy tuiteamos con el hashtag #OTBarcelona 💙 Y lo podréis seguir en DIRECTO en 👉🏻 https://t.co/60Cp7OiTbi pic.twitter.com/AbxxpUnFB9 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) July 3, 2023

En declaraciones a los periodistas en la Fira de Barcelona, la directora de casting, Noemí Galera, ha explicado que las galas durarán unos 90 minutos, habrá una postgala y que, en lugar de resúmenes, habrá un programa donde se comentará el día a día de la academia, y ha valorado estos cambios positivamente porque es "una vuelta de tuerca más al proyecto".

La primera pegatina de #OTBarcelona es para Isaac, ¡felicidades! 💙🎶 pic.twitter.com/6ZkjfcvmvH — Operación Triunfo (@OT_Oficial) July 3, 2023

En la primera fase de los castings, los aspirantes cantan a capella durante un mínimo de 20 segundos y los seleccionados reciben una pegatina que les permite pasar al siguiente nivel; la segunda fase es a puerta cerrada y los candidatos deben prepararse 3 canciones; y en la última fase, que tendrá lugar en Barcelona, se escogerá a los 18 concursantes para entrar OT 2023.

😍 4 #PasePrime, 4 chicos y 4 pegatinas en la cola de @NoemiGaleraN, ¡esto no para! Sigue el casting #OTBarcelona aquí 👉🏻 https://t.co/60Cp7OiTbi 💙🎶 pic.twitter.com/wFv0roDpz3 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) July 3, 2023

Isaac ha sido el primer joven en conseguir el pase, lo cual le ha llenado de alegría e incredulidad. Más de cuatro horas han pasado desde que arrancase el proceso y ya son varias las pegatinas que han colocado, sin embargo, a quien no se la han puesto es a Yenesi.

La drag queen, colaboradora habitual de Amazon Prime Video, parece que también ha acudido al casting y, aunque lo ha dado todo, no ha conseguido la pegatina, pero sí otro tipo de pase. "Es que te queremos para redes, Yenesi", le ha dicho Belena Gaynor. "Ah, bueno, es trabajo también, no me quejo", ha contestado la artista.