Alba Carrillo, tras estallar contra Mediaset: "Llevo llorando desde el día que me despidieron y me echaron como un perro"

Horas después de despacharse a gusto contra Mediaset, de donde fue despedida el pasado 31 de marzo, según cuenta ella misma, Alba Carrillo ha utilizado de nuevo las redes sociales para sincerarse con sus seguidores.

"Quería pasarme por aquí simplemente para deciros que os quiero mandar un beso enorme. He recibido muchísimos mensajes, creo que ha sido la vez que más mensajes he recibido", se sinceró la modelo en sus stories de Instagram.

"Simplemente he hablado desde la verdad y he dicho las cosas como son, no hay más", recalcó la extertuliana. "Quiero mandaros un beso enorme a todas las personas que me habéis apoyado y me habéis mandado deseos preciosos", indicó.

"A los que no, me da exactamente igual, porque la que ha sido despedida de forma injusta, la que ha sido tratada mal, la que no tiene derecho a paro, la que no ha tenido un certificado de empresa, la que no ha tenido una carta de despido, soy yo", remarcó.

Además, aseguró que ya no se calla. "Soy yo la que está sufriendo eso, con las consecuencias que conlleva económicas para una familia y en su vida personal y emocional, que llevo llorando creo que un ratito al día desde el 31 de marzo, el día que me despidieron y me echaron como un perro", añadió.

"Entonces, como la que ha sufrido todo eso soy yo, pues soy la que lo dice y me parece muy a quien no le guste, pero no estáis aquí en mi casa todos los días y no sabéis mi situación, así que no me callo ante nadie", concluyó, visiblemente molesta con aquellos que han sido más críticos con ella.