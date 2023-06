La cuidadora de la tía Isabel denuncia los malos tratos que recibía la anciana: "Hacía sus necesidades en el garaje"

El pasado jueves, los medios de comunicación se hicieron eco de un nuevo informe forense en el que se apuntaba que la tía Isabel, familia política del actor Luis Lorenzo, podría no haber sido envenenada y habría fallecido, aparentemente, por causas naturales.

Este viernes, En boca de todos ha mostrado la entrevista que, en exclusiva, han podido tener con la primera cuidadora de Isabel, cuyo relato contrasta sobremanera con el testimonio de Arancha Palomino y su marido, quienes aseguraban haber cuidado estupendamente a la mujer.

"Ellos me mandaban a hacer la limpieza a fondo de la casa y se molestaban mucho si yo bañaba a la señora o la cuidaba. La señora Isabel me contó que su sobrina la había secuestrado, que la trajo con mentiras y que no la dejaba regresar. Ella quería contactar con sus hermanos, ella usó mi móvil y, por eso, Arancha me regañó mucho", ha narrado la cuidadora.

"La señora hacía sus necesidades en el garaje porque Arancha no le permitía usar el baño de la casa, así que tenía bajarse al sótano. La señora le tenía miedo, cada vez que yo me iba, cuando regresaba, le veía heridas en la frente, moratones en las rodillas...", ha agregado la empleada.

Por su parte, desde el plató del matinal, Nacho Abad ha sentenciado: "En la nevera no había comida, la tía Isabel estaba desnutrida y tenía prohibido bañarse en la bañera de la casa, la cuidadora la aseaba a escondidas por el mal olor que desprendía".