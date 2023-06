Un 'tiktoker' explica cómo perdió su nacionalidad española al mudarse a Australia: "No podía renovar el pasaporte"

La burocracia cuando uno se muda de un país a otro puede ser especialmente complicada, sobre todo teniendo en cuenta las complicaciones legales del cambio de nacionalidad. Todos los trámites relacionados con la ciudadanía suelen ser enrevesados y provocar confusiones.

Eso fue precisamente lo que le sucedió a Jose Grao, un tiktoker que ha compartido cómo perdió su nacionalidad al irse a vivir a Australia. "Me quitaron la nacionalidad española", ha escrito en su vídeo mientras explica toda su experiencia.

"El año pasado, cuando fui a renovar mi pasaporte español, tuve que viajar hasta Sidney" comienza a explicar en su vídeo, "cuando llegué al consulado me dijeron que no podría renovar el pasaporte porque en una semana me iban a quitar la nacionalidad española".

Al descubrir que podría quedarse sin su identidad, no dudó en preguntarle al funcionario cuál podría ser la causa de esto y cómo solucionarlo. Y es que, como así le informó, tenía un plazo de hasta tres años para solicitar la conservación de su nacionalidad española.

Ahora, el influencer está intentando recuperar su nacionalidad y, del mismo modo, ayudar a otros españoles para evitar que les pase lo mismo que a él, que sufrió este percance tras pedir la nacionalidad Australiana sin explicitar que quería conservar la española.

Por otro lado, según ha descubierto, para poder volver a recuperar su nacionalidad debe completar un formulario que se encuentra en la página web del consulado español en Australia. De esta manera demuestra que, efectivamente, quiere mantener su identidad española.

El vídeo cuenta ya con casi 18.000 'me gusta' y cientos de comentarios en los que aseguran que esto ocurre en todos los países.