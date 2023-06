La peculiar historia de un granjero de 80 años que afirma llevar seis décadas sin dormir: "Todavía estoy sano"

Un granjero de 80 años, de nombre Thai Ngoc, ha asegurado que lleva sin dormir más de 60 años, desde que tuvo un fuerte cuadro febril en su juventud. Lo más sorprendente de esta peculiar historia es que el hombre afirma que este prolongado insomnio no ha afectado a su vida diaria.

Durante años, el vietnamita ha sido protagonista de diferentes titulares en su país natal desde que fue consciente de la necesidad de conciliar el sueño para llevar un estilo de vida saludable. La mayor parte de las personas no pueden pasar un día sin dormir, al menos, un par de horas. Sin embargo, este octogeriano ha afirmado que ha pasado sus últimos 60 años despierto sin que esto haya supuesto un problema en su salud.

Como Thai Ngoc no ha puesto su problema en manos médicas y científicas, lo cierto es que las únicas personas que evidencian esta realidad son sus seres cercanos. Tanto la esposa, como sus hijos, amigos, vecinos y allegados del granjero han reiterado que nunca lo han visto dormir. "No sé si el insomnio ha afectado a mi salud o no, pero todavía estoy sano y puedo hacer el trabajo agrícola normalmente como los demás", expresó en el medio vietnamita Thahn Nien News.

A sus 20 años, Thai Ngoc tuvo una fuerte fiebre que, aunque sobrevivió, dejó graves secuelas en su organismo, como es el no poder dormir. El granjero ha explicado que, con la idea de poder conciliar el sueño de nuevo, ha probado varios medicamentos, remedios caseros e, incluso, grandes cantidades de alcohol. Sin embargo, ha tenido poco éxito.

A pesar de que en su juventud pensaba que el insomnio sería temporal, lo cierto es que se ha prolongado a lo largo de seis largas décadas. En su país natal, Thai Ngoc es presentado como un milagro único en Vietnam. Sin embargo, según algunas fuentes médicas, cabe la posibilidad de que el octogeriano esté durmiendo un poco y él no lo note.

"Algunas personas con insomnio carecen de la capacidad de diferenciar entre estar despierto y dormido, por lo que el hombre de 80 años podría quedarse dormido durante cortos períodos de tiempo durante el día y simplemente no saberlo. Estas siestas energéticas podrían ser suficientes para mantenerlo en marcha", ha explicado el doctor Vikas Wadhwa de Sleep Services Australia.