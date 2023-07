El servicio de llamadas de emergencias del Summa 112 se traslada al Hospital Zendal

El Centro Coordinador del Summa 112 de la Comunidad de Madrid se traslada de forma definitiva a su nueva sede en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal. Todos los profesionales sanitarios --400 en total-- que trabajan en este servicio de llamadas de urgencia y emergencias se trasladarán el próximo martes, 4 de julio, a este centro sanitario, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad a 20minutos.

Esta centralita se encarga de atender las llamadas que entran por urgencias, emergencias y catástrofes de contenido sanitario que deriva el 112 (el 30% aproximadamente del total) o que entran por el 061, el teléfono de urgencias sanitarias de la Comunidad. Además, se encuentra en funcionamiento de forma ininterrumpida los 365 días del año, las 24 horas del día, con unos 75 profesionales por turno.

Este servicio del Summa 112 da respuesta a más de 3.500 llamadas al día de media, aunque tiene capacidad de atender "hasta tres veces más", han asegurado. De hecho, en los años 2020 y 2021, la pandemia del coronavirus, y otras catástrofes como Filomena, llevaron a alcanzar récords de llamadas: 9.500 en un solo día.

A partir del 4 de julio, los profesionales sanitarios de este centro de llamadas comenzarán a trabajar en el Zendal. Aquí, estos estrenarán un nuevo centro de operaciones situado en dos "praderas" de 300 metros cuadrados cada una para albergar este servicio esencial.

Hasta ahora, la sede se encuentra ubicada en la calle Antracita, en la tercera planta de la sede central de Summa 112, recinto que permanecerá como "centro espejo" por si, por alguna circunstancia de extrema gravedad, se tuviera que "duplicar las instalaciones o trasladarlas puntualmente".

El traslado al Hospital de Emergencias se empezó a realizar hace varios meses, tanto la disposición de los equipos tecnológicos como el traslado de una primera tanda de profesionales. También ha sido necesaria la instalación de vestuarios para los empleados, además de uno independiente para personas de movilidad reducida, totalmente equipado y accesible. Este proceso terminará este martes con el traslado del resto de miembros.

Tras el fin de la Covid-19, motivo por el cual se levantó el Isabel Zendal, este centro sanitario se había quedado sin funcionalidad hasta que la Consejería de Sanidad anunció, a principios de año, que comenzaría a trasladar a pacientes aquejados de gripe, y otras enfermedades respiratorias, a este hospital para evitar el colapso de las urgencias de centros como La Paz o el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Además, debido al inicio de las obras de reconstrucción del primero, que durará unos nueve años, también se trasladarían pacientes para seguir atendiéndoles con todas garantías.

Cómo se atienden las llamadas

Las llamadas recibidas en este centro de coordinación son siempre atendidas por sanitarios, médicos o enfermeras, después de que un operador no sanitario haya registrado al paciente y, en virtud de un árbol lógico informático con algoritmos y preguntas tipo, haya marcado un primer análisis. "Aquí no se diagnostican síntomas o patologías, solo se trata de discriminar la emergencia (situaciones en las que existe un riesgo vital, por lo que la ayuda ha de acudir en cuestión de minutos) de la urgencia (se requiere asistencia sanitaria, pero el plazo puede ser mayor porque no existe afectación grave de los órganos fundamentales)"., han explicado.

En el caso de una emergencia, automáticamente se activa un protocolo de asistencia avanzado (uvi móvil, Helicóptero medicalizado o Vehículo de Intervención Rápida). Este es un proceso "muy tecnológico" que se realiza a través de los locutores técnicos en emergencias que disponen de un mapa en tiempo real de la situación de toda la red de recursos y profesionales.

Sin embargo, desde el Summa han detallado que estas llamadas son siempre reguladas por un médico o enfermera que valorará, a nivel clínico, la situación del alertante o del paciente mediante la conversación, si está en disposición de poder hacerlo, y ofrecer las indicaciones oportunas. "Esta es la diferencia esencial del centro coordinador respecto a los de otros servicios de emergencias. Las llamadas no se despachan sin más, sino que se regulan para poder ofrecer el recurso más idóneo para cada situación. Un trabajo difícil y bajo presión, pero esencial para garantizar el funcionamiento del servicio de urgencias y emergencias regional", han sostenido.

Otras de las funciones que tiene este servicio de emergencias son: la activación de los códigos asistenciales en caso de patologías tiempodependientes (aquellas en las que de lo rápido de la asistencia depende en buena medida la evolución del paciente), como ictus, infartos, etc. También se coordina el transporte neonatal de pacientes en estado crítico de bebés de menos de 28 días, el traslado de órganos y tejidos para trasplantes y la gestión de camas hospitalarias en las situaciones de emergencia.

Del mismo modo, este centro coordinador ofrece "consejo sanitario e indicaciones telefónicas", para poder guiar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, incluso con personas que no habían sido instruidas en este manejo, la maniobra de Heimlich en caso de atragantamiento o consejos para asistir un parto en curso, entre otros.