Así fue la fiesta de los concursantes de 'Supervivientes 2023', con grandes ausencias, tras la gala final

Finalmente, fue Bosco Martínez-Bordiú quien se alzó con la victoria en Supervivientes 2023 en una de las galas más reñidas de los últimos años. "Se lo quiero dedicar a todos mis compañeros y a todo el mundo que ha venido hoy aquí", aseguró00*/ el joven al descubrir la noticia.

El sobrino de Pocholo se coronó como uno de los concursantes más extremos, por lo que tras el final del programa, como no podría ser de otra manera, celebró su triunfo por todo lo alto junto a sus compañeros. Todos pudieron disfrutar de la noche madrileña llenos de felicidad, aunque con grandes ausencias.

Gracias a su carisma y simpatía, Bosco Martínez-Bordiú consiguió ganarse el cariño de los espectadores y compañeros. Por lo que no fue de extrañar Sergio Garrido, Raquel Arias, Manuel Cortés, Alma Bollo y Artùr Dainese, entre otros muchos familiares, amigos y defensores, acudieran a un conocido local madrileño para celebrar su victoria y compartirlo por redes sociales.

'Story' de Artùr Dainese. arturdainese

Aunque los otros tres grandes protagonistas de la noche, Asraf Beno, Jonan Wiergo y Adara Molinero, no acudieron a la celebración. El novio de Isa Pantoja fue el primero en compartir sus pensamientos con sus seguidores de Instagram, donde daba las gracias a todos sus fans por "cada detalle, cada mensaje".

Por su parte, Jonan Wiergo, al igual que Beno, optó por descansar junto a su familia y dar las gracias a sus seguidores: "Ha sido una locura de experiencia, con sus pros y sus contras, pero no me cabe el orgullo de lo que he hecho y he conseguido. Tercer finalista y a base de arroz y coco durante 107 días. Quiero abrazar a cada una de las personitas que me habéis querido en estos meses, aun estando hecho una mierda en muchos momentos".

Por su lado, la relación entre Adara y Bosco ha ido mucho más allá que la de simples compañeros. Entre ambos saltaron la chispa del amor, beso incluido. Y es que, como así aseguró la hija de Elena Rodríguez: "Ha estado pico y pala, es muy respetuoso, cariñoso, todo un caballero y buen chico. Estoy ilusionada. Vamos a ver qué pasa".