El explorador francés que murió en el submarino ayudó a recuperar 5.000 objetos del Titanic: desde joyas hasta relojes

Se llama Paul-Henri Nargeolet, aunque también se le conoce como 'el hombre Titanic'. Es uno de los cinco fallecidos del accidente del Titan ocurrido la semana pasada, pero su historia no escapa de la intrepidez... ni tampoco de la polémica. Nargeolet se encargó de dirigir siete expediciones para RMS Titanic Inc, la controvertida compañía que, entre otras cosas, recogía miles de objetos del transatlántico hundido en 1912.

Durante las expediciones, logró hallar hasta 5000 objetos que quedaron sumergidos en la superficie donde descansaba el Titanic. Entre ellos, se pueden destacar ropa, relojes, botellas de champán, vajillas, telas, equipajes... y joyas. Dentro de estas últimas, son reseñables un anillo de oro de 18 quilates, valiosas diamantes, collares y pendientes.

El explorador francés no descendió hasta el Titanic únicamente para extraer reliquias de valor, pues bajó hasta treinta veces para dedicarse a la exploración. Nargeolet aseguró “haber estado fascinado por los buques hundidos desde chico”.

Sin embargo, estas búsquedas no han quedado exentas de polémicas. Se ha cuestionado mucho si realmente es ético hacerse con todas estas reliquias que pertenecieron a personas. Él mismo habló sobre estas acusaciones: "Recuerdo haber hablado con un pariente de una víctima del Titanic, una mujer, que me dijo: 'No me gusta lo que estás haciendo porque mi padre murió en el barco'. También he conocido a otros supervivientes a los que les gustaba lo que estamos haciendo. Creen que ayuda a mantener vivo el barco y su legado".

Hace tres años, el político británico Gavin Robinson acusó de piratas a la compañía estadounidense y esgrimió que el trabajo que hacían suponía a "robar y saquear" los restos de una tragedia en la que murieron 1.500 personas. No obstante, la empresa RMS Titanic sostiene que la finalidad de estas tareas es la de mantener las reliquias del naufragio a salvo antes de que se pierdan para siempre.

De hecho, el explorador declaró a FranceInfo que “gracias a estos objetos, encontramos la historia de personas de las que nunca hubiéramos hablado (...) los emigrantes que querían tener una vida mejor en Estados Unidos y fueron olvidados”, afirmó.