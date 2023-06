Jesús Vázquez rescata una fotografía antigua junto a su marido para celebrar el Orgullo LGTBIQ frente al "ascenso de la ultraderecha"

Como cada año, Jesús Vázquez se ha sumado este miércoles a celebrar el día del Orgullo LGTBIQ+. El presentador ha hablado en numerosas ocasiones sobre cómo vive ser parte del colectivo, y de nuevo lo ha demostrado en un post de Instagram donde ha compartido una reflexión sobre la necesidad de parar con el "odio" que acecha a la sociedad.

El presentador ha compartido una fotografía del pasado junto a su marido y la ha acompañado de unas palabras que dejan clara su postura frente a la intolerancia que tantas personas sufren por su manera de vivir, ser y amar.

"Hoy se celebra el día internacional del Orgullo LGTBIQ+. El ascenso de la ultraderecha, su discurso de odio y las oleadas de diferentes extremismos religiosos, amenazan más que nunca a nuestras democracias", ha avanzado Vázquez, de 57 años.

"Las conquistas en igualdad, libertad y derechos para todos deben ser innegociables. No podemos permitir que nos roben lo que tanto ha costado conseguir. Y no vamos a hacerlo. Ni un paso atrás. No tenemos miedo", ha añadido el presentador.

Vázquez conoció a su marido, precisamente, en las fiestas del Orgullo en Madrid. Según le explicó a Bertín Osborne, aquel hombre "bailaba al revés de todos", y eso le llamó la atención. Una "arritmia total" que lo conquistó y sigue recordando con cariño a día de hoy.