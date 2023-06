El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince sobrevive al último bombardeo ruso en Ucrania sobre una pizzería

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, autor de la aclamada El olvido que seremos, ha sobrevivido a un bombardeo ruso que tuvo lugar el martes por la noche sobre un popular restaurante situado en Kramatorsk, Ucrania. El trágico suceso se ha saldado con 11 muertos, más de 40 heridos y varios desaparecidos.

Abad se encontraba cenando en esta pizzería junto a Sergio Jaramillo, excomisionado colombiano de paz, y la reportera Catalina Gómez Ángel, que también resultaron ilesos.

El escritor ha visitado La Ventana de la SER para explicar cómo ha vivido el momento de la explosión.

"Lo de anoche fue realmente espantoso. Mientras cenábamos, bromeamos sobre que no se podía tomar cerveza y nos estábamos riendo. De repente, del fondo de la tierra apareció un estruendo inconcebible. Aunque venía de abajo, no me elevó, me tiró al suelo", ha recordado Abad.

El escritor colombiano muestra los restos de ataque sobre su ropa y cara. @JoseMAcevedo

Una situación que recuerda como si hubiese "pasado a cámara lenta. Los gritos llegaron mucho después. Cuando me levanté miré a mi amiga, que estaba sentada en la silla como si no le hubiese pasado nada, sin embargo, no respondía a nuestros gritos", ha explicado el escritor.

Ella, ha contado Abad, le había dicho que el sitio donde estaban cenando era uno de los más importantes de la ciudad. "Después del impacto, Catalina me dijo: Perdóname por traerte aquí".

“Este acto es una confirmación de las atrocidades que cometen los invasores rusos. El azar está en quién muere y en quién sobrevive, pero la bomba no es azar porque está pensada para hacer daño”, ha concluido Abad.

Cuando estalló la guerra de Ucrania, en 2022, el ex Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Sergio Jaramillo, creó Aguanta Ucrania, un movimiento que le ha llevado ahora a este país. "Para poder decir la verdad se tiene que defender la libertad". Palabras que pronunció el escritor mientras sonaban las alarmas antimisiles en Kramatorsk. Abad y sus acompañantes habían acudido a la Feria del Libro de Kiev, que se ha celebrado del 22 al 25 de junio.