La tiktoker Noelia Moya, una de las jóvenes lesbianas más famosas del mundo de las redes sociales, ha presentado un proyecto único este pasado 28 de junio para celebrar el Día Mundial del Orgullo LGTB.

Así lo ha adelantado en sus redes sociales, mostrando los primeros pasos de un espectáculo que ella misma protagoniza desnuda, pero llena de color.

"Me hace especial ilusión, compartir con todos vosotros, uno de los proyectos más importantes de mi vida, con el que, gracias a él, he visto un rayo de luz entre la oscuridad", ha escrito en el adelanto que publicó este pasado martes.

La catalana, que ha pasado un año duro tras su pública ruptura con Carla Flila que la ha supuesto muchas críticas, ha encontrado en la desnudez un momento para volver a brillar su luz.

Ha sido gracias al maquillador y también influencer Ion Arenas que ha usado su cuerpo como lienzo para reivindicar los derechos LGTB en este mes del orgullo. "La voy a liar en Madrid", ha comentado en el adelanto: "No me puedo creer que vaya a salir así a la calle".

Además, la fotógrafa Iris Giselle ha grabado todo el proceso, en el que se puede ver cómo cientos de personas se quedaban sin palabras con su atrevido conjunto para pasear por el centro.

"Es una forma diferente y única de hacer este movimiento visible", ha confesado al 20minutos, después de publicar un resultado que no ha dejado indiferente a nadie.

Su desfile por Gran Vía ha atraído miradas dentro y fuera de la pantalla con cientos de viandantes mirando y grabando el espectáculo. "Estoy muy orgullosa de ser quien soy y así lo he transmitido en este proyecto, una chica que no le tiene miedo a nada y que quiere mostrarse al desnudo tal cual es", ha explicado a este medio.

Ha revelado también que su colaborador, Ion Arenas, trabajó más de siete horas en su piel, realizando un trabajo impresionante de bodypaint para transformarla en una criatura con escamas multicolor que podía salir a la calle sin ropa.

"Con esto quiero concienciar en parte a todas las personas que se encuentren en un momento de inseguridad a que encuentren su voz, que estén orgullosos de ser quien realmente son, que estén orgullosos de lo que día a día luchamos y de las libertades que poco a poco vamos teniendo", ha añadido: "Aún queda mucha lucha por delante, pero poco a poco cada granito aporta".

La 'tiktoker' Noelia Moya, en su proyecto de 'bodypainting' para el orgullo. IRIS GISELLE

"Siempre me he considerado una chica con mucha libertad, muy echada para adelante y en un día tan especial como el Pride quería reivindicar de alguna forma más original y diferente, lo que este día puede significar para millones de personas que aún no encuentran su voz", ha concluido.

Noelia Moya tiene 2,6 millones de seguidores en TikTok y 253.000 en Instagram, plataforma en la que trabaja desde hace casi una década y en la que siempre ha sido abierta sobre su sexualidad, convirtiéndose en un referente para cientos.